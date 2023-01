Pracodawcy i pracownicy bez powodów do radości. Eksperci wieszczą problemy na rynku pracy

Zdaniem Konfederacji Lewiatan do czynników wyznaczających trendy rozwojowe polskiego rynku pracy należy pogarszająca się sytuacja demograficzna, która umożliwia utrzymanie niskiej stopy bezrobocia, ale jednocześnie wpływa na niedobory pracowników, zwłaszcza tych o wysokich kwalifikacjach.

Według organizacji przedsiębiorców kolejnym czynnikiem wpływającym na rynek są niewykorzystane zasoby pracy, zwłaszcza w przypadku osób starszych oraz kobiet. Istotne są również wynagrodzenia, charakteryzujące się wysoką dynamiką - w listopadzie wynoszącą nawet 13 proc. (wg. GUS). Przy rosnącej inflacji taka sytuacja może oznaczać zagrożenie spiralą cenowo-płacową.

Niezbyt różowe scenariusze

Zdaniem ekspertów z Konfederacji Lewiatan, te wszystkie czynniki w połączeniu z trudną sytuacją gospodarczą, rosnącą inflacją, kryzysem energetycznym, wyhamowaniem inwestycji oraz wojną w Ukrainie, mogą oznaczać problemy na polskim rynku pracy.

– Kluczowa z tej perspektywy będzie kondycja polskiej gospodarki, która już wchodzi w fazę spowolnienia – uważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. – Niestety zapowiadają się problemy dla wielu branż energochłonnych, które w połączeniu z presją płacową mogą zdecydować się na restrukturyzację zatrudnienia. W perspektywie może to oznaczać wzrost bezrobocia w 2023 roku do 6 - 6,8 proc., a w kolejnym nawet do 7-8 proc.

Według przedstawicieli Lewiatana na rynek pracy szczególnie negatywnie może wpłynąć brak spodziewanych środków w KPO i dalszy spadek inwestycji, a także wzrost inflacji, przy rosnącej presji na wzrost płac. Taki scenariusz oznaczałby długotrwały kryzys i recesję, a także spadek zatrudnienia.

Niewiele osób planuje zmianę pracy

Obecny kryzys ekonomiczny ma również duży wpływ na tegoroczne nastroje pracowników. Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, co piąty z nich boi się zwolnienia w ciągu tego roku. Takich obaw nie ma 23 proc. osób, a 43 proc. wskazuje, że jest to raczej mało prawdopodobne.

Osoby zatrudnione wolą też trzymać się obecnego pracodawcy. Dlatego niewiele z nich planuje z własnej woli zmieniać pracę. Jedynie 16 proc. zamierza jej aktywnie szukać. Natomiast 60 proc. badanych nie planuje zmieniać pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

– Słabe informacje o gospodarce czy doniesienia o zwolnieniach zniechęcają do szukania pracy – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service. – Pracownicy wolą teraz nie dokładać sobie stresu. Skłonność do ryzyka spadła od wybuchu pandemii i to się nadal utrzymuje. Z drugiej strony, zatrudnionych z bierności wytrąca inflacja. Ceny rosną, a jednocześnie spada nasza siła nabywcza, więc każdy dodatkowy grosz jest na wagę złota. Jeżeli w nowym miejscu pracy dostaniemy lepsze pieniądze, to w obliczu rosnących kosztów życia, trudniej odrzucić taką ofertę

Pracodawcy wstrzymują się z zatrudnianiem

Ochłodzenie na rynku pracy zaobserwowali również przedstawiciele platformy ogłoszeniowej OLX. Według nich pogłębiły się negatywne nastroje pracodawców, którzy wyraźnie wstrzymują się z zatrudnianiem. W grudniu 2022 r. zamieścili oni o 16 proc. mniej ogłoszeń o pracę w stosunku do poprzedniego roku. Najbardziej zwolnił proces tworzenia nowych miejsc pracy, których było o ponad 20 proc. mniej niż rok wcześniej.

Z ich obserwacji wynika również, że dwukrotna podwyżka płac minimalnych w 2023 roku najprawdopodobniej odbije się negatywnie na zainteresowaniu firm zatrudnianiem nowych pracowników. Już styczeń 2023 r. może przynieść ponad 20-procentowy spadek liczby nowych ogłoszeń o pracę.

W grudniu 2022 roku utrzymał się natomiast rosnący trend po stronie poszukujących pracy. Użytkownicy OLX Praca przesłali ponad 370 tysięcy więcej aplikacji niż w grudniu 2021 roku, co przekłada się na blisko 20 proc. wzrost rok do roku.

Wśród Polaków nie zmniejsza się też zainteresowanie emigracją zarobkową. Tylko w grudniu poszukujący przesłali aż o 80 proc. więcej aplikacji na oferty pracy za granicą. Znacząco wzrosła również aktywność statystycznego poszukującego, który w grudniu 2022 roku przesłał o blisko 40 proc. więcej aplikacji niż rok wcześniej. Eksperci OLX przewidują, że trend ten utrzyma się w kolejnych miesiącach ze względu na oczekiwany wzrost bezrobocia oraz realny spadek dochodów Polaków spowodowany inflacją.