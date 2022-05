Pracodawcy RP: potrzebna korekta "Polskiego ładu" w zakresie rozliczenia strat podatkowych spółek

fot. fizkes / / Shutterstock

Wprowadzone "Polskim ładem" zmiany w zakresie braku możliwości rozliczenia starszych niż 5 lat strat podatkowych spółek narusza ich prawa nabyte – wskazują Pracodawcy RP i apelują do Ministerstwa Finansów o korektę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według organizacji zrzeszającej pracodawców wprowadzone "Polskim ładem" zmiany spowodowały, że spółki, które przed 2022 rokiem miały straty podatkowe, a w tej chwili należą do podatkowej grupy kapitałowej, zgodnie z regulacją utraciły prawo do rozliczenia strat podatkowych z wcześniejszych lat.

Chodzi o wprowadzenie regulacji art. 7 ust. 5 i 6a oraz art. 7a ust 4 pkt 2 ustawy o CIT, co spowodowało odebranie z dniem 1 stycznia 2022 roku praw nabytych części spółek kapitałowych posiadających stratę podatkową.

W ocenie Pracodawców RP wprowadzone Polskim Ładem zasady rozliczania strat podatkowych poprzez pominięcie przepisów przejściowych skutkują więc naruszeniem zasady równości traktowania podatników.

"Zasada równości wobec prawa wyrażona została w art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" - przypomnieli przedstawiciele organizacji.

Dodali, że zmiana przepisów regulujących zasady rozliczania strat doprowadziła nie tylko do utraty praw nabytych przez cześć podatników, ale także do niczym nieuzasadnionego różnicowania sytuacji prawno-podatkowej. Jak wskazali, część spółek (w świetle obowiązujących przepisów ustawy o CIT) utraciła bowiem prawo do rozliczania straty podatkowej, a inne zachowały to prawo w całości lub w części.

"Postulujemy o wprowadzenie w trakcie prac nad ustawą przepisów umożliwiających rozliczenie strat istniejących na dzień 31 grudnia 2021 roku, których pięcioletni okres rozliczenia nie upłynął do 31 grudnia 2021 roku" - podkreślili.

Jak wskazali Pracodawcy RP, wystarczającym byłoby wprowadzenie przepisu ograniczającego stosowanie przepisów wprowadzonych Polskim Ładem do strat podatkowych powstałych po 1 stycznia 2022 roku, przy jednoczesnym stosowaniu przepisów dotychczasowych do strat podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2022 roku.

"Możliwe jest również wprowadzenie regulacji, które wprost stanowiłyby, że straty podatkowe nierozliczone na dzień 1 stycznia 2022 roku mogą podlegać rozliczeniu przez pięć kolejnych lat podatkowych, począwszy od pierwszego roku podatkowego podatnika rozpoczynającego się po 31 grudnia 2021 roku (z uwzględnieniem rozliczeń tych straty dokonanych przed 1 stycznia 2022 roku)" - dodali Pracodawcy RP.

Przedstawiciele organizacji przypomnieli, że ochrona praw nabytych jest zasadą zagwarantowaną konstytucyjnie.

"Zasada ta jest elementem konstytutywnym istoty demokratycznego państwa prawnego i wynika wprost z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że zasada ta na gruncie prawa podatkowego wyraża się m.in. w zakazie odbierania lub niekorzystnego modyfikowania praw niewadliwie nabytych" - podkreślili.

Według Pracodawców RP takie działania ze strony ustawodawcy naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez niego prawa. Na tym gruncie zaapelowali w czwartek do resortu finansów o wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

