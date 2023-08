"Twój pracodawca nie zapłacił podatku". Fiskus ostrzega przed oszustami

Oszuści podszywają się pod pracowników urzędów skarbowych i wykorzystują oznaczenie numeru infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. To próby wyłudzenia danych o rachunkach bankowych podatników – alarmuje Ministerstwo Finansów.

Przestępcy znowu wyłudzają dane. Tym razem na celowniku znalazła się większość osób zatrudnionych. Oszuści dzwonią do pracowników i w trakcie rozmowy informują o rzekomym niepłaceniu podatku przez pracodawcę podatnika. Numer, który wyświetla się na ekranie telefonu oznaczony jest cyframi: 801 055 055. Jest identyczny jak numer infolinii Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Celem oszustów jest wyłudzenie danych o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę oraz numerze rachunku bankowego podatnika, na który jest ono wypłacane, ostrzega resort finansów w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej. Jednocześnie ministerstwo przypomina, że urzędy nie prowadzą takiej telefonicznej weryfikacji rozliczeń pracodawców i nie zbierają w ten sposób informacji o dochodach podatników.

Osoby, które podały oszustom dane np. do logowania konta bankowości internetowej, powinny jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem oraz zmienić hasło do bankowości internetowej. Natomiast jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie Policji, wskazuje resort finansów.

