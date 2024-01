Prace budowlane w Rzymie stoją. Powodem bogate dziedzictwo Cesarstwa Rzymskiego

Z ziemi włoskiej do arabskiej? Burmistrz przeniósł się do Dubaju i stamtąd rządzi miastem w Lombardii Burmistrz miejscowości Carpenedolo w Lombardii na północy Włoch zarządza nią z Dubaju, dokąd przeniósł się na stałe. Mimo kierowanej pod jego adresem krytyki "zdalny burmistrz" mówi, że nie ustąpi ze stanowiska i będzie je zajmował do końca kadencji.