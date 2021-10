Praca zdalna w Kodeksie pracy coraz bliżej

fot. Sharomka / / Shutterstock

Proces prac nad wpisaniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy jest zaawansowany - poinformowała minister rodziny i pracy Marlena Maląg. Wskazała, że już dziś praca zdalna jest możliwa na mocy przepisów ustaw covidowych.

Minister rodziny i polityki społecznej we wtorek w Polskim Radiu 24 mówiła o spotkaniu ministrów pracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Budapeszcie, na którym podsumowano sytuację po pandemii koronawirusa oraz omówiono plan działań na przyszłość.

Maląg przypomniała, że w Polsce możliwość pracy zdalnej została wprowadzona na mocy ustawy covidowej. Wskazała, że przepisy dotyczące pracy zdalnej nadal obowiązują. "Pracodawcy mogą nadal jak najbardziej je stosować. Dziś funkcjonuje ona na takiej zasadzie, że pracodawca może ją zlecić w związku z sytuacją epidemiczną swojemu pracownikowi" - powiedziała.

Jednocześnie poinformowała, że trwają prace nad wpisaniem pracy zdalnej na stałe do Kodeksu Pracy. "Proces prac jest zaawansowany" - dodała.

"Chcemy uporządkować, wprowadzić na stałe pracę zdalną do Kodeksu pracy. Toczyły się prace legislacyjne, wypracowane zostały rozwiązania wspólne ze stroną społeczną, ze stroną pracodawców. I ten proces legislacyjny (...) teraz intensywnie ruszy i do Kodeksu pracy praca zdalna zostanie wpisana" - podała Maląg.

"My zakładamy, że wpisanie do Kodeksu Pracy będzie obowiązywało po zakończeniu epidemii plus trzy miesiące. Będzie dłuższe vacatio legis, żeby zarówno strona społeczna, a przede wszystkim pracodawcy, mogli przygotować się" - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej.

Jak mówiła, skoro praca zdalna ma zostać wpisana na stałe do Kodeksu pracy "to będzie musiało być wypracowane porozumienie z pracownikiem: czy podczas zawierania umowy, czy też w momencie, gdy będziemy chcieli wprowadzić prace zdalną". Wskazała także na to, że, jeśli w danym zakładzie pracy jest organizacja związkowa, to trzeba będzie wypracować z nią porozumienie w tym zakresie. "Chcemy dać czas stronom, by się przygotować" - powtórzyła.

Obecnie praca zdalna możliwa jest na mocy tzw. ustawy covidowej z 2 marca ub.r. Zapisano w niej, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 14 marca rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, później stan epidemii.

W maju tego roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawierający zapisy dotyczące pracy zdalnej. W lipcu do konsultacji trafiła druga wersja projektu, w której uwzględniono część zgłoszonych uwag.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka