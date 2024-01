Praca zdalna to mit? "Podobnego kryzysu nie obserwowałam od ponad 20 lat"

Choć podczas pandemii prognozowano koniec pracy biurowej, wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie tak się nie stanie. W dodatku wcale nie dlatego, że pracodawcy zażyczyli sobie powrotu do pracy stacjonarnej, ale dlatego, że pracownicy wcale nie chcą z biur rezygnować – wynika z badań NTT DATA.

fot. Zhanna Fashayan / / Shutterstock

Google, Amazon, Salesforce czy Zoom to tylko niektóre firmy, które w ubiegłym roku wymusiły na swoich pracownikach powrót do biura. Tymczasem według badań przeprowadzonych przez firmę NTT DATA, taki przymus wcale nie musi być konieczny.

NTT DATA zapytała pracowników z ponad 25 krajów, w tym z Polski, o preferowany model pracy. Okazuje się, że obecnie zdecydowana większość, bo aż 70 proc. pracowników pracuje z biura - w pełnym wymiarze lub w modelu hybrydowym. Jedynie 30 proc. wykonuje swoje obowiązki w pełni zdalnie. W dodatku tylko 21 proc. respondentów chciałoby pracować wyłącznie w takim modelu, w ogóle nie przychodząc do biura.

Największy kryzys psychiczny w firmach od 20 lat?

Jak twierdzi Katarzyna Kuciel, konsultantka HR z firmy Happyworkinglife.pl, chęć pracy z biura to dobry znak, bo pandemia i dwa ostatnie lata wpłynęły bardzo istotnie na pogorszenie samopoczucia pracowników i obniżenie ich efektywności.

– Wielu z nich ze względu na spłycenie relacji międzyludzkich w firmie w związku z pracą na odległość, nie widzi dzisiaj sensu w pracy, markując realizację zadań – uważa Katarzyna Kuciel. – To m.in. efekt tego, że przedsiębiorstwa w żaden sposób nie były przygotowane do funkcjonowania w modelu zdalnym czy hybrydowym. Podobnego kryzysu psychicznego w firmach na taką skalę w praktyce zawodowej nie obserwowałam od ponad 20 lat - dodaje.

Pracownicy nie chcą rezygnować z biur?

Wygląda na to, że również sami zatrudnieni dostrzegają ten problem. Z badań NTT DATA wynika, że 53 proc. pracowników działających w modelu hybrydowym, spędza w biurze ponad połowę swojego czasu. W idealnym scenariuszu około 43 proc. badanych chciałoby pracować przez większą część tygodnia z domu. Ciekawe jest jednak to, że pozostała część respondentów (56 proc.) woli spędzać w biurze połowę czasu lub więcej. Dokładnie połowa tej grupy pracowników (28 proc.) chciałaby pracować w domu nie dłużej niż 2 dni, a pozostali (28 proc.) połowę tygodnia. Z kolei tylko 9 proc. chciałoby wykonywać swoje obowiązki z domu przez więcej niż 4 dni.

- Wbrew pozorom, pracownicy wcale nie chcą całkowicie rezygnować z biur – uważa Mikołaj Zaleski, Senior Solutions Manager CX i EX z NTT DATA. – Traktują je nie tylko jako miejsce pracy, ale też jako przestrzeń emocjonalną, w której mogą poczuć się częścią zespołu, porozmawiać z ludźmi, których znają i z którymi dobrze się czują. Jedno jest jednak pewne: praca hybrydowa z nami pozostanie, a to oznacza, że firmy muszą przemodelować powierzchnie biurowe i zaadaptować je do potrzeb pracowników, których istotna część pracuje i będzie pracować hybrydowo. Statystyki pokazują, że praktycznie w każdym organizowanym spotkaniu przynajmniej jedna osoba uczestniczy zdalnie.

Więcej ogólnodostępnych biurek?

Aktualnie jedynie 48 proc. firm uważa, że pracownicy mają dostęp do niezbędnej technologii, która zapewnia im optymalne warunki do pracy. W dodatku nie dotyczy to tylko warunków do pracy w domu, ale także i biur. Dlatego aż 86 proc. menedżerów przyznaje, że konieczne są zmiany, bo brak działań prowadzi do pogorszenia się samopoczucia pracowników, spadku ich zaangażowania i efektywności, a w efekcie również rotację zespołu.

W związku z tym 92 proc. badanych przez NTT DATA planuje zainwestować w modernizację fizycznej przestrzeni i biura w ciągu dwóch najbliższych lat. Aż 73 proc. już zmniejszyło lub zamierza zmniejszyć do końca 2025 roku liczbę pojedynczych stanowisk pracy na rzecz ogólnodostępnych biurek, które można rezerwować (tzw. hot desków). Natomiast 72 proc. chce wyposażyć sale spotkań w rozwiązania wideo i te zapewniające ujednoliconą komunikację.

Większość firm inwestuje w technologie

W ciągu dwóch lat 73 proc. firm zapowiada inwestycje w rozwiązania mobilne. Około 57 proc. zainwestuje w sieci, 55 proc. w aplikacje, 51 proc. w bezpieczeństwo, 51 proc. w laptopy i tablety, 39 proc. w punkty końcowe np. bezprzewodowe zestawy bluetooth, a 34 proc. w telefonię. Według badań 44 proc. firm, które przeznaczyły istotne środki w technologie, dostrzega znaczące zwiększenie morale pracowników.

Udział w badaniu NTT DATA wzięło 1442 respondentów z 25 krajów, w tym także z Polski.