Praca zdalna i zwrot kosztów. Dla firm to wciąż duży problem

Pokolenie Z postrachem pracodawców? Generacja Z to młodzi ludzie, urodzeni w latach 1995-2012, którzy aktualnie rewolucjonizują rynek pracy. Są dynamiczni i świadomi swoich potrzeb. Chcą mieć realny wpływ na to, co dzieje się wokół nich, a nade wszystko cenią równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. To duże wyzwanie dla pracodawców.