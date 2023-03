Praca zdalna a rekompensata od pracodawcy. Ile wyniesie zwrot pieniędzy i za co? Tu pojawiają się schody

RYNEK PRACYNiższe zarobki, niższa emerytura, trudniejszy awans. Być matką na rynku pracy

Trudno być kobietą na rynku pracy. Na 1000 pracujących kobiet przypada 1012 biernych zawodowo. W przypadku mężczyzn to tylko 564. Ale jest grupa, która ma jeszcze bardziej pod górę. To matki. Co piąta niepracująca mama siedmio- czy dziewięciolatka nie może znaleźć odpowiedniej pracy - alarmuje "Rzeczpospolita".