Praca zdalna. Pracownicy chcą zostać w domach, pracodawcy nalegają na biuro. Kto wygra?

Polacy pokochali home office, ale biura coraz mocniej zabiegają o ich powrót. Kto wygra tę walkę?

fot. Ralf Geithe / / Shutterstock

Wybuch pandemii COVID-19, którego doświadczyliśmy przed trzema laty, mocno zmodyfikował nasze zachowania, preferencje i style życia. Niektóre z nich – wraz z upływem czasu – wróciły do pierwotnej formy. Inne stały się codziennością. Tak było w przypadku pracy zdalnej, która zmieniła na dobre oczekiwania pracowników względem biur. Co takiego zadziało się na tym rynku i czy jest szansa na to, że biurowce znów będą tętniły życiem – o tym w najnowszym podcaście "Pulsu Biznesu".

Jeszcze do niedawna biura były wyłącznie miejscem pracy. Dziś ich rola jest nieco inna. Co się zmieniło i na jakie atrakcje mogą dziś liczyć biurowi najemcy? Na te i inne pytania odpowiada Karol Grejbus, dyrektor w dziale powierzchni biurowych firmy Savills.

Badania dowodzą, że największy wpływ na wygląd biura ma młode pokolenie. O jego oczekiwaniach wobec miejsca pracy opowiada Karolina Białowarczuk, business manager w Hays Poland.

Wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej odczuli mocno deweloperzy, których biurowce nagle opustoszały. Tuż po wybuchu pandemii pojawiały się nawet głosy, że rynek ten czekają wyjątkowo trudne czasy. Jak dziś oceniają to firmy deweloperskie? Rozmawiam o tym z Jarosławem Zagórskim, dyrektorem handlowym i rozwoju w Ghelamco Poland.

Zielone biuro to z pewnością biuro bardziej przyjazne pracownikom. Jakie rozwiązania ekologiczne stosują dziś w swoich biurowcach deweloperzy? Które z nich to nowinki, a które można już śmiało uznać za standard? Opowiada o tym Agnieszka Krawczyk-Rogowska, dyrektor ds. wynajmu w spółce Skanska.

Goście:

0'51" Karol Grejbus - o atrakcjach, jakie fundują pracownikom współczesne biura

8'23" Karolina Białowarczuk - o oczekiwaniach młodego pokolenia względem miejsca pracy

13'43" Jarosław Zagórski - o przedłużonych weekendach najemców i luce podażowej

22'08" Agnieszka Krawczyk-Rogowska - o zielonych innowacjach w biurach