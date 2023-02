Walentynki - święto zakochanych i dobrych zarobków. Praca 14 lutego może się opłacić

Walentynki na stałe weszły do naszej kultury. Na dodatkowe pieniądze z tej okazji mogą liczyć m.in. masażyści - stawki 14 lutego dochodzą nawet do 200 zł netto za godzinę. Narzekać nie mogą także fryzjerzy i makijażyści – wynika z analizy Personnel Service.

Eksperci Personnel Service zwrócili uwagę, że kurierzy, pracownicy kwiaciarni, kelnerzy, fryzjerzy i makijażyści w walentynki mogą liczyć na "świetny zarobek, bo zakochani wydają pieniądze nie tylko na prezenty, ale też chcą wyglądać jak najlepiej i spędzić miło czas ze swoją drugą połową".

Polacy chętnie obchodzą walentynki

Lepsze niż zwykle obroty w SPA czy restauracjach oznaczają też wyższe wynagrodzenia i możliwe premie. Rekordziści pracujący w walentynki dostaną nawet 200 zł netto za godzinę – wynika z informacji firmy.

Krzysztof Inglot z Personnel Service zwrócił uwagę, że według badania PayPo 66 proc. Polaków obchodzi walentynki ze swoją drugą połówką i zamierza wydać na ten cel od 50 do 200 zł. "Hojniejsi są mężczyźni, którzy planują romantyczne kolacje, wyjazdy, prezenty i specjalne atrakcje dla swoich ukochanych" - wskazał. Zakupowy szał, ale też zwiększony ruch w restauracjach, kinach czy SPA przekłada się na rynek pracy i zapotrzebowanie na pracowników - dodał.

Ile można zarobić, pracując w walentynki?

Kurierzy dostarczający prezenty kupione w internecie mogą liczyć na zarobki od 17,5 do 22 zł netto za godzinę. Właściciele kwiaciarni notują w walentynki wysokie zyski, a pracownicy mogą liczyć na zarobek oscylujący wokół 16,5 zł netto za godzinę pracy, ale mogą zdarzyć się dodatkowe premie - stwierdzono. Natomiast fryzjerzy i makijażyści mogą zarobić od 22,5 zł netto za godzinę w mniejszych miejscowościach do 100 zł netto w największych miastach, jak np. Warszawa.

Eksperci Personnel Service podali, że jedną z popularniejszych atrakcji w walentynki jest wspólne wyjście do restauracji, które planuje 22 proc. par. Dodali, że w restauracjach 14 lutego pracę łatwo znajdzie m.in. pomoc kuchenna, która może zarobić od 16,5 zł do 17,5 zł netto za godzinę. Kelnerzy zarobią od 16,5 do 25 zł netto za godzinę plus napiwki, które w tym dniu mogą nawet kilkukrotnie przewyższyć dzienny zarobek.

Zakochani zamiast wizyty w restauracji mogą też zdecydować się na wspólny masaż czy wizytę w SPA. Masażystki i masażyści mogą liczyć na stawkę 25-200 zł netto za godzinę - wskazano.

autorka: Magdalena Jarco