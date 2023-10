Praca w Wielkiej Brytanii? Oto najlepiej płatne zawody, w których nie potrzeba studiów

Nawet 77 tys. funtów (ok. 400 tys. zł) rocznie można zarobić w Wielkiej Brytanii bez ukończonych studiów - to wynik analizy ponad miliona ofert pracy z portalu Adzuna. Na Wyspach, podobnie jak w Polsce, na pierwszym miejscu znalazło się stanowisko związane z IT.

fot. Mironov Konstantin / / Shutterstock

Najwięcej w Wielkiej Brytanii bez dyplomu może zarobić pracownik na stanowisku "scrum master". To dość nowy zawód, a jednocześnie przyszłościowy. Osoba ta nadzoruje zespoły, które organizują swoją pracę na zasadzie metodyki zwinnej. Koncentruje się w pracy przede wszystkim na tym, aby działania w danym projekcie przebiegały zgodnie z planem (wyznaczając przy tym mniejsze - np. dwutygodniowe cele). Łączy on funkcję coacha i mentora. Niezbędne do jej wykonywania są przede wszystkim kompetencje miękkie, tj. komunikatywność.

Praca nocna także oferuje przyzwoite zarobki. Poszukiwane są m.in. pielęgniarki na nocne zmiany, które pracują zarówno w szpitalach, domach opieki lub u osób prywatnych. W Wielkiej Brytanii aplikująca na te stanowisko osoba nie musi posiadać dyplomu, a wymagane szkolenia przejdzie po otrzymaniu zatrudnienia.

Wraz ze zbliżającym się okresem bożonarodzeniowym pracodawcy na Wyspach poszukują zawodów sezonowych, tj. kurierzy, osoby do obsługi bagażu na lotniskach czy do sortowni paczek.

Najlepiej płatne zawody, w których nie potrzeba studiów Zawód Zarobki roczne w funtach Przelicznik na zł Scrum Master 77 241 405 208 Pielęgniarka na nocną zmianę 39 737 208 461 Projektant wnętrz 39 284 206 084 Niania 31 336 164 389 Diagnosta do pobierania krwi 28 640 150 246 Urzędnik administracji publicznej 28 554 149 795 Kurier 27 368 143 573 Pracownik socjalny 25 552 134 046 Magazynier na nocną zmianę 23 961 125 700 Pracownik do wprowadzania danych 23 861 125 175 Sprzątacz na nocną zmianę 23 860 125 170 Bagażowy na lotnisku 23 654 124 089 Sortowacz paczek 23 044 120 889 Woźny w szkole 22 412 117 573 Rejestratorka w przychodni 21 061 110 486 Źródło: Adzuna

- Praca dodatkowa, a także praca na pełen etat, ale z elastycznym czasem pracy, to obecnie najbardziej poszukiwane formy zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Jeśli jeszcze stanowiska dodatkowo podążąją za masowymi trendami, a więc odnoszą się do sztucznej inteligencji, to są rozchwytywane - zanzacza współzałożyciel wyszukiwarki ofert Adzuna Andrew Hunter w "The Sun". Zwraca także uwagę na fakt, że z powodu kryzysu pracownicy coraz częściej wybierają dwie lub trzy prace dodatkowe zamiast jednej na etat.