"Zbijaj kokosy" na kasie. Biedronka i Lidl szukają pracowników na sezon

"Zgarnij całą sałatę", "To od Ciebie zależy, czy zbijesz kokosy", a także "Ahoj przygodo!" - takimi hasłami Lidl i Biedronka szukają w tym roku pracowników sezonowych. W ofercie zakwaterowanie, posiłek i bonus za pracę na przykład nad morzem.

Rywalizacja płacowa między marketami rozgrywa się nie tylko w stawkach i benefitach oferowanych na co dzień. W repertuarze znalazła się również oferta wyjazdowej pracy sezonowej. Przypomnijmy, że na start Biedronka oferuje kasjerom od 3250 zł brutto miesięcznie, a Lidl 3550 zł. Stawki zmieniają się w zależności od lokalizacji czy premii za nieplanowane nieobecności.

Wynagrodzenia kasjerów w Biedronce i w Lidlu (brutto) Kasjer-sprzedawca Lidl Biedronka Bez doświadczenia 3550-4350 zł* 3250-3600 zł** Po roku stażu 3900-4800 zł* Brak informacji Po trzech latach stażu Brak informacji 3400-3850 zł** *stawka zależy od lokalizacji i związanych z nią kosztami życia ** wliczając premię przy braku nieplanowanych nieobecności

Praca sezonowa w Biedronce

Biedronka już rozpoczęła rekrutację związaną z pracą w turystycznych miejscowościach. Sieć poinformowała, że są to głównie nadmorskie lokalizacje: Rewal, Dziwnów, Mielno, Ustroń Morski, Dźwirzyno, ale znalazły się również miejscowości górskie, takie jak Karpacz czy Szklarska Poręba. Po raz piąty dyskont organizuje rekrutację zewnętrzną do obsługi tych punktów oraz wewnętrzną, proponując swoim pracownikom relokację.

fot. / / Jeronimo Martins Polska

Jakie warunki proponuje Biedronka? Poza standardowym wynagrodzeniem na umowie o pracę zatrudnieni mogą liczyć na dodatek w postaci premii uznaniowej miesięcznej zależnej od wyników sklepów oraz na nagrodę letnią. W lipcu i w sierpniu w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych wynosić będzie do 350 zł brutto miesięcznie. Bonus ten proponowany jest stałym pracownikom oraz tym, którzy jedynie sezonowo zatrudnią się w Biedronce. Dla nowozatrudnionych sieć proponuje "konkurencyjną stawkę godzinową" na podstawie umowy zlecenia. Poprosiliśmy biuro prasowe o uściślenie i wskazanie, jaka to będzie stawka.

"W przypadku nowych pracowników zatrudnionych w okresie wakacyjnym w sklepach sieci Biedronka w miejscowościach turystycznych, dostosowujemy naszą ofertę do warunków rynku pracy w konkretnych lokalizacjach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa", podał rzecznik prasowy w rozmowie z Bankier.pl.

Dla osób, które podejmą zatrudnienie w ramach relokacji, wypłacone zostaną dodatki za delegację wynikające z przepisów Kodeksu pracy. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na darmowe zakwaterowanie oraz pokrycie lub zwrot kosztów przejazdu.

Praca sezonowa w Lidlu

Lidl tegoroczną kampanię, mającą na celu rekrutację pracowników do miejscowości turystycznych w okresie letnim, rozpoczął hasłem "Ahoj przygodo".

Sieć proponuje na start osobom nowozatrudnionym umowę o pracę na czas określony, w zależności od możliwości pracownika. W ofertach zamieszczonych na portalu korporacyjnym marki znalazły się informacje, że np. w przypadku pracy w Darłowie Lidl zapewnia zdrowe przekąski, bezpłatne napoje oraz premię w wysokości 600 zł brutto. Poprosiliśmy biuro prasowe sieci o uściślenie warunków dla osób, które zdecydują się się na relokację lub pracę na miejscu w miejscowościach turystycznych w okresie od czerwca do sierpnia.

- Okres wakacyjny to czas wyjątkowy dla pracowników naszych sklepów. Już od kilku lat mają oni możliwość wyjazdu w ramach pracy sezonowej. Każdy z nich może wziąć udział w czasowej delegacji do wybranego przez siebie Lidla w miejscowościach turystycznych, takich jak np. Kołobrzeg, Zakopane, czy Władysławowo. Jest to idealne rozwiązanie dla tych osób, które chcą połączyć wakacyjny odpoczynek z pracą. Na wszystkich pracowników zatrudnionych w sklepie sezonowym czekają: dodatkowa premia, zakwaterowanie, dieta oraz zestaw sezonowych gadżetów. Minimalna długość pobytu w sklepie sezonowym to 1 tydzień. W tym roku z możliwości pracy sezonowej skorzysta ok. 200 osób - mówi w rozmowie z Bankier.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.