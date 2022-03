Praca pilota powoli wraca do łask. Coraz mniej pandemicznych restrykcji w podróżowaniu

fot. Jakub Cholewiński / / LOT.pl

Pandemia i ograniczenia w ruchu lotniczym załamały rynek pracy pilotów. Według światowych statystyk aż 30 proc. straciło pracę, a 2/3 z nich aktywnie poszukiwało zatrudnienia. Jednak wszystko wskazuje na to, że były to przejściowe kłopoty, a rynek pracy już odbudowuje się po pandemii. Kariera w branży lotniczej pozostaje atrakcyjną perspektywą dla młodych ludzi, a praca pilota - choć nie należy do najłatwiejszych - jest dobrą opcją także dla kobiet. Wciąż jednak stanowią one zdecydowaną mniejszość na tym rynku pracy.

Jak wynika z badania IATA przeprowadzonego na 50 największych światowych rynkach podróży lotniczych, 38 rynków reprezentujących 65 proc. międzynarodowego popytu z 2019 roku jest otwartych dla zaszczepionych podróżnych bez wymogu kwarantanny (w połowie lutego było ich 28). Z kolei 25 rynków (38 proc. popytu) jest otwartych bez kwarantanny lub wymogów testowych. Wcześniej prowadzone ankiety wśród pasażerów wskazywały, że testy i kwarantanna stanowiły główne bariery powstrzymujące podróżnych przed lotami. Znoszenie restrykcji może oznaczać większy ruch na lotniskach, szczególnie że zbliża się sezon wakacyjny.

Odbicie w ruchu lotniczym będzie się wiązać z coraz większym zapotrzebowaniem na pilotów i załogi. Z raportu „Pilot and Technician Outlook 2021-2040”, przygotowanego przez firmę Boeing, wynika, że w kolejnych dwóch dekadach na świecie branża przewozów pasażerskich będzie potrzebować 612 tys. nowych pilotów, 626 tys. techników oraz 886 tys. członków załogi pokładowej. Już w 2019 roku 62 proc. linii lotniczych wskazało, że brak pilotów jest jednym z kluczowych czynników ryzyka dla rozwoju branży - wynika z badania firmy Oliver Wyman. Według jej analityków pytaniem nie jest, czy zabraknie nam pilotów, tylko kiedy to nastąpi. Nawet w ostrożnym scenariuszu odbudowy rynku brak tej grupy zawodowej będzie odczuwalny już w przyszłym roku. Do 2025 roku luka między podażą a popytem może sięgnąć od 34 tys. do 50 tys. w zależności od scenariusza. Dlatego linie lotnicze muszą zachęcać młodych do kształcenia w tym kierunku.

- Przede wszystkim jest to branża bardzo nowoczesna i wciąż się rozwija. Nie mówiąc o tym, że praca jako pilot samolotu jest fantastycznym zawodem. Codziennie latamy gdzieś indziej, każdy dzień jest inny, widoki, które oglądamy z kokpitu, są jedyne w swoim rodzaju, a do tego dochodzi przyjemność z samego latania. Możliwość cieszenia się swobodą trzech wymiarów jest absolutnie niepowtarzalna - mówi agencji Newseria Biznes Bartłomiej Walas, prezes zarządu Grupy Bartolini Air, która szkoli pilotów.

- Warto zainteresować się karierą w zawodzie pilota, ponieważ jest to praca pełna wyzwań, możliwości rozwoju, jest to praca zmienna, każdego dnia jesteśmy w innym środowisku, latamy na różne inne lotniska, pracujemy z innymi załogami, więc na pewno jest to bardzo interesująca praca - mówi Anna Szczepańska, pierwszy oficer BUZZ. - Z drugiej strony z uwagi na tę zmienność praca pilota na pewno nie należy do najłatwiejszych. Wymaga wielu wyrzeczeń, poświęceń, elastyczności, ale na pewno warto.

Na tym rynku pracy wciąż odczuwalne są konsekwencje pandemii i zamrożenia na kilka miesięcy ruchu lotniczego. Jak pokazały wyniki ankiety przeprowadzonej pod koniec 2020 roku przez GOOSE Recruitment we współpracy z FlightGlobal, tylko 43 proc. pilotów zasiadło wówczas za sterami samolotów. 30 proc. straciło pracę, a kolejne 17 proc. przebywało na urlopach lub korzystało ze świadczeń postojowych. Kolejne 6 proc. znalazło inną pracę w lotnictwie, a 4 proc. - poza tą branżą.

Jak wskazują eksperci, teraz potrzebne są działania, które odbudują kadrę. Wśród wymienianych inicjatyw są inwestycje w programy szkoleniowe i rekrutacje pilotów. Ten proces jest bowiem czaso- i kosztochłonny.

- Czy trudno zostać pilotem? I tak, i nie. Na pewno są niezbędne pewne predyspozycje, trzeba temu poświęcić sporo czasu i mieć do tego serce. To jest niewątpliwie bardzo pochłaniający zawód. Natomiast jest to dostępne w zasadzie dla każdej osoby, która marzy, aby zostać pilotem, i jest to osiągalne w praktyce. To nie jest szkolenie tylko dla herosów. Przeciętna osoba, oczywiście z odpowiednim wykształceniem, z pewnymi predyspozycjami jest w stanie zostać pilotem, jeśli włoży w to dużo pracy - podkreśla Bartłomiej Walas.

W lotnictwie cywilnym są do zdobycia trzy podstawowe licencje. Żeby uzyskać licencję pilota liniowego, trzeba ukończyć kurs teoretyczny ATPL(A), który obejmuje 120 godzin wykładów i 530 godzin nauki własnej. Wymagane jest zdanie egzaminów teoretycznych i praktycznych oraz wylatanie co najmniej 200 godzin. Pełną licencję ATPL(A) można uzyskać po wylataniu 1500 godzin. Koszt szkolenia może sięgnąć ok. 150-200 tys. zł. ATPL (Airline Transport Pilot Licence) to najwyższy stopień, jaki pilot zawodowy może uzyskać w lotnictwie cywilnym.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego na koniec 2021 roku w Polsce było 1439 ważnych licencji pilota samolotowego liniowego. Obecnie posiada je 1388 mężczyzn i 51 kobiet. Panie stanowią zdecydowaną mniejszość na tym rynku pracy.

- Zawód pilota jest dobrą pracą dla kobiet, ale na pewno trzeba ją lubić i trzeba się do tego nadawać, bo jest to praca nietypowa. Często trzeba wstawać o różnych porach, pracować w nocy, więc nie każdy może się w tym odnaleźć. Ale wydaje mi się, że kobiety bardzo dobrze sobie radzą w tym środowisku i są na równi z mężczyznami - zaznacza Anna Szczepańska.

Z danych ISA21 (International Society of Women Airline Pilots) wynika, że odsetek kobiet wśród pilotów na świecie wynosi niecałe 6 proc. Największy odsetek charakteryzuje rynek indyjski (12,4 proc.), irlandzki (9,9 proc.) i RPA (9,8 proc.). Z kolei w Japonii tylko nieco ponad 1,3 proc. pilotów to panie. Eksperci z Oliver Wyman oceniają, że kobiety mogą stanowić istotny zasób, który pomoże liniom lotniczym poradzić sobie z niedoborem pilotów na rynku.