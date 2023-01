Praca na wakacjach i wakacje w pracy. Workation coraz popularniejsze

Praca zdalna już na dobre zagościła w wielu przedsiębiorstwach. Fakt, że ktoś pracuje z własnego domu, właściwie nikogo już nie dziwi. Natomiast coraz więcej firm idzie o krok dalej i jako pozapłacowy bonus oferuje swoim pracownikom tzw. workation, czyli połączenie pracy z wakacjami. Według raportu Grant Thornton ponad 75 proc pracowników i ponad 41 proc. pracodawców jest przychylnych takiemu rozwiązaniu.

Zmiany na rynku pracy spowodowały, że modyfikacji uległ nie tylko model pracy, ale również benefity oferowane przez pracodawców. Firmy funkcjonujące w branżach, w których zabiega się o specjalistów starają się sprostać ich oczekiwaniom. Z kolei pracownicy coraz częściej poszukują interesujących możliwości rozwoju, a przede wszystkim większej elastyczności.

Stąd też coraz większą popularnością cieszy się łączenie pracy z wakacjami, czyli wortkation (połączenie angielskich słów „work” i „vacation”). Na przestrzeni ostatnich dwóch lat praca zdalna i workation to dwa najszybciej rozwijające się trendy w Polsce.

Pracownik musi być szczęśliwy

Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z pracy zdalnej m.in. większej produktywności i szczęśliwszych pracowników, a także mniejszych wydatków w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa. Według badania przeprowadzonego przez firmę Sodexo ponad 80 proc. zatrudnionych deklaruje, że oczekuje elastyczności i możliwości samodzielnego zarządzania modelem pracy. Chcą oni również decydować o tym, w jaki sposób i z jakiego miejsca pracują, zwłaszcza jeśli mogą wykonywać swoje zadania zarówno zza biurka we własnym domu, jak i z plaży na Wyspach Kanaryjskich.

Jak wynika z najnowszego raportu Hays Poland, możliwość pracy np. z zagranicy jest rozwiązaniem, które swoim pracownikom oferuje 35 proc. firm. Dotyczy to jednak przedsiębiorstw, w których wykonywanie zdalnej pracy jest w ogóle możliwe, jak w IT czy też branżach kreatywnych.

Uatrakcyjnienie codzienności

– Workation jest sposobem na uatrakcyjnienie codziennej pracy. Pomaga zwiększyć work-life balance i motywację, na czym nam, jako pracodawcy bardzo nam zależy – mówi Bankier.pl Izabela Kołodziejska – Makiłła, Human Resource Manage w Luxoft Poland. – Mamy zaufanie do naszych pracowników. Dostrzegamy, że jakość ich pracy nie spadła, więc mogą pracować z dowolnego miejsca. Zaplanowane na 2023 rok zmiany prawne dotyczące pracy zdalnej wprowadzą ten model już na stałe. Dlatego warto rozważać różnego rodzaju projekty, które przyczynią się do większej popularności workation na polskim rynku pracy.

Według raportu Hays Poland aż 85 proc. pracodawców przyznało, że widzi większe zadowolenie pracowników, którzy mogą pracować z dowolnego, wybranego przez siebie miejsca, zachowanie przez nich work-life balance (73 proc.) oraz łatwiejsze pozyskiwanie pracowników (71 proc.). Dlatego też blisko połowa z nich jest zainteresowana wdrożeniem takiego benefitu dla pracowników. Z kolei dla pracowników największą korzyścią workation jest poprawa równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym (88 proc.). Doceniają również możliwość poznania innego kraju oraz praktycznej nauki języka obcego (71 proc.).

Najważniejsze dobre łącze internetowe

Nowy trend na rynku pracy zauważyły także biura podróży, które mają już w swoich ofertach wyjazdy łączące urlop z pracą zdalną. Jednym z nich jest Itaka, która oferuje workation na Wyspach Kanaryjskich i Maderze. Takie pobyty najczęściej trwają około trzech tygodni. Są również biura, które takie wyjazdy organizują również w polskich ośrodkach turystycznych.

- Propozycje takich wyjazdów na 2023 rok przygotowały już zarówno światowe, jak i polskie biura podróży – twierdzi Tomasz Kunstler, ekspert branży hotelarskiej. – W przypadku workation najważniejsze jest zapewnienie gościom najlepszego połączenia internetowego w danym obiekcie. Chodzi o to, aby w godzinach pracy normalnie wykonywać swoje obowiązki, a po jej zakończeniu móc od razu oddawać się atrakcjom jakie czekają na nas w hotelu i mieście. Oczywiście, są plusy organizacyjne, jakie niosą ze sobą workation. Na przykład, kiedy pracujemy, reszta rodziny może już odpoczywać, my do nich dołączamy po przysłowiowej 17-stej. Jest to także dobre rozwiązanie dla wszystkich stawiających sobie zwiedzanie i podróże na pierwszym miejscu, gdyż praca im wtedy nie przeszkadza w realizacji marzeń. To również korzystne dla wykonujących wolne zawody, tak zwanych cyfrowych nomadów i rodziców podczas wakacji, gdy szkoły są zamknięte – tłumaczy ekspert.

Nie tylko same korzyści

Choć workation ma wiele zalet, to są również gorsze strony takiego trybu pracy, które niekorzystnie wpływają na psychikę i finalnie cały organizm.

- Trend ten ma również minusy – uważa Tomasz Kunstler. – Workation na pewno nie wpłynie korzystnie na nasz i tak wysoki poziom stresu. Pracując na wakacjach tak naprawdę nie odpoczywamy. Każdego dnia musimy zmagać się z obowiązkami, a urlop przecież jest od tego, aby się w końcu zresetować i zażyć potrzebnego wypoczynku. Dlatego nie zazdroszczę, gdy ktoś musi pracować na wyjeździe. Jest to bez wątpienia trudna sytuacja. Pamiętajmy także, że wykonywanie niektórych obowiązków poza granicami kraju poprzez wi-fi, może być często niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Zawsze pozostaje także kwestia problemów technicznych. – dodaje.

Również pracodawcy widzą kilka gorszych stron łączenia pracy z wakacjami. Według raportu Hays Poland jest to m.in. osłabienie partnerskich relacji w zespołach (62 proc.), niejasne przepisy prawa regulujące te kwestię (60 proc.), a także ograniczoną dostępność pracowników w nagłych przypadkach. Z kolei pracownicy jako gorsze strony pracy z dowolnego miejsca na świecie najczęściej wymieniali aspekt prawny (44 proc.) oraz brak odpowiednio wyposażonego stanowiska pracy (33 proc.).