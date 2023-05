Praca marzeń Polaka? To wcale nie IT

Nie IT, ale motoryzacja i branża medyczna to dla Polaków najatrakcyjniejsze sektory zatrudnienia - wynika z Randstad Employer Brand Research 2023, które opisuje "Rzeczpospolita".

fot. Marten Bjork / / Unsplash

Co decyduje? Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z benefitami, przyjazna atmosfera pracy i stabilność zatrudnienia.

Dlaczego motoryzacja, a nie IT?

Sektor telekomunikacji i IT (ICT) znalazł się dopiero na ósmym miejscu zestawienia. Na szczycie podium stanęła branża motoryzacyjna. To ją Polacy uznają (54 proc.) za najatrakcyjniejsze miejsce pracy. Kolejne miejsca zajęły branża medyczna i drzewno-papiernicza, w tym meblarska.

Jak zauważa Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy i rzecznik Randstad Polska, "chociaż wynagrodzenia, szczególnie w sektorze IT należą do najwyższych, to jest jeszcze bariera związana z oceną tego, czy mielibyśmy szanse pracować w takim sektorze ze względu na swoje kompetencje – tłumaczy Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy i rzecznik Randstad Polska. I dodaje, że "branża motoryzacyjna jest doceniana nie tylko za stabilność zatrudnienia, ale również za poziom wynagrodzeń, często konkurencyjnych na lokalnych rynkach pracy. Atrakcyjność wzmacnia też napływ zagranicznych inwestycji związanych z rozwojem elektromobilności, co oznacza dalszy wzrost zatrudnienia".

Branża medyczna i drzewno-papiernicza

Branża medyczna zyskała szczególnie duże uznanie w czasie pandemii. Jednak głównym autem finansowym tej branży są znane marki prywatne, jak Medicover czy Lux Med). Jako starzejące się społeczeństwo rozumiemy, że pracy dla medyków nie zabraknie.

Jeśli chodzi o tę branżę, autorzy raportu wskazują na fakt, że te zakłady działają nierzadko w regionach z wyższym bezrobociem. Jak zauważa dr Hanna Kinowska z SGH, na takich rynkach duże korporacyjne spółki są bardzo atrakcyjnym pracodawcą – wyróżniając się benefitami i regularnością wypłat.

KWS