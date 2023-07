Praca i wakacje w jednym? Firmu muszą uważać, pracownicy traktują workation jak dodatkowy urlop

Nawet co trzeci pracownik umysłowy planuje w te wakacje skorzystanie z workation, czyli połączenia wakacyjnego wyjazdu z pracą na etacie. Jednak okazuje się, że czterech na dziesięciu traktuje tę formę pracy jako dodatkowy, płatny urlop.

Dzięki workation praca na plaży, w górach czy choćby na swojej działce zamiast w biurze stała się realna. Znowelizowany w kwietniu br. Kodeks pracy sformalizował pracę zdalną i umożliwił pracownikom wnioskowanie o okazjonalną pracę poza biurem. W dodatku każdyzatrudniony na etacie może zawnioskować o 24 dni pracy poza biurem, także w następujących po sobie dniach. I choć pracodawca ma prawo pracownikowi pracy zdalnej odmówić, to wiele wskazuje na to, że taki scenariusz - połączenia pracy z wakacjami - bierze w tym roku pod uwagę całkiem spora część Polaków pracujących umysłowo.

Workation nie tylko dla młodych

Według badań przeprowadzonych w czerwcu br. przez firmę Komputronik dla 29 proc. pracowników biurowych workation jest pomysłem na wakacje. Co piąty (18,9 proc.) jest zdecydowany, by połączyć w tym roku pracę z odpoczynkiem, zaś co dziesiąty (10 proc.) deklaruje, że na workation raczej się wybierze. I to niezależnie od wieku. Choć dominuje przekonanie, że workation to domena młodych, to badania przeprowadzone przez Komputronik tego nie potwierdzają.

Jak twierdzi Andrzej Wiglusz, HR Manager z Komputronik, okazuje się, że 35 proc. ankietowanych do 35. roku życia planuje lub rozważa skorzystanie z workation. To niewiele więcej niż odsetek osób w wieku 36 lat i starszych. W tej grupie taką wolę wskazał co czwarty ankietowany. To jednak koniec różnic, jeśli chodzi o pokolenia.

– Myślimy bardzo podobnie o workation, mamy podobne obserwacje, oczekiwania i obawy, niezależnie od tego czy mamy dwadzieścia czy czterdzieści kilka lat – uważa Andrzej Wiglusz.

Niepokojący sygnał dla pracodawców?

Według wyników badań Komputronik co trzeci badany (32,5 proc.) jako jedną z największych zalet workation wymienia oszczędność czasu na dojazdach do pracy. Tyle samo osób za zdecydowany plus połączenia pracy z urlopem uważa możliwość spędzenia wspólnych chwil z najbliższymi. Jednak aż dwóch na pięciu (39,1 proc.) respondentów postrzega workation jako dodatkowy urlop, podczas którego nie trzeba brać wolnego, co dla pracodawców może być niepokojącym sygnałem.

Według badanych workation ma również wady. Dla 43,8 proc. jest nią brak możliwości oddzielenia życia prywatnego od zawodowego. Dla co czwartego ankietowanego (26,6 proc.) wyzwaniem jest współdzielenie miejsca pracy z innymi domownikami i niemal tyle samo (25,4 proc.) zwraca uwagę na problemy z koncentracją i niższą wydajnością pracy. Pojawiają się również obawy związane z technologią. Dotyczą głównie problemów z łączem internetowym, na co wskazał co trzeci pytany (37,3 proc.), oraz dostępu do energii elektrycznej (15,4 proc.).

Według Andrzeja Wiglusza dla firm, które nigdy nie pracowały w całości zdalnie i nie mają procedur czy narzędzi do wykonywania i monitorowania efektywności pracy na odległość, workation jest pewnym ryzykiem.

– Praca zdalna wymaga przygotowania i technologicznego, i organizacyjnego – twierdzi. – O ile wyzwania technologiczne łatwo wyeliminować, kupując laptopa z dobrą baterią, mobilny router, przenośną stację zasilania czy panel solarny, o tyle bariery organizacyjne czy mentalne pokonać jest trudniej.

Urlop i tak potrzebny

Firma Komputronik zdecydowała się w ubiegłym roku wprowadzić możliwość pracy zdalnej w okresie wakacyjnym dla swoich kilkuset pracowników.

- Nie zauważyliśmy pogorszenia efektywności pracy, przeciwnie - po wakacjach wszyscy okazali się bardziej zmotywowani – uważa Andrzej Wiglusz. - W tym roku na workation zdecydowaliśmy się więc ponownie. Pracownik może w wakacje skorzystać z biura, ale nie musi i zdecydowana większość tego nie robi. Do biura większość z nas wróci dopiero w sierpniu. Natomiast trzeba podkreślić, że znaczna część pracowników pomimo workation bierze w wakacje urlop. I to bardzo ważne, bo workation urlopu nigdy nie zastąpi.

Praca wcale nie pod palmami

Wyniki badania przeprowadzonego przez Komputronik przeczą stworzonemu wizerunkowi workation jako pracy wykonywanej pod palmą na plaży, na drugim końcu świata. Tylko dla co dziesiątego ankietowanego (10,6 proc.) to okazja na poznanie nowych kultur i miejsc.

Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej grupie blisko 200 respondentów, pracowników umysłowych reprezentujących m.in. branżę IT, marketingu i obsługi klienta.