Praca Polaków za granicą. Nawet dwukrotne różnice w zarobkach

Menadżerowie podchodzą z rezerwą do AI. Czyżby bali się o swoje stołki? 92 proc. przedstawicieli kadry kierowniczej firm obawia się ryzyka związanego z implementacją rozwiązań opartych na AI – wynika z raportu KPMG "Generative AI: From buzz to business value". 60 proc. postrzega sztuczną inteligencję jako szansę na zwiększenie wydajności i przychodów – dodano.