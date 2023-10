"Pozytywny krok naprzód". Prezydent Biden spotkał się z szefem chińskiego MSZ Yi

Goldman Sachs prognozuje wzrost PKB Chin. Będzie zadyszka? W 2023 r. wzrost PKB Chin wyniesie 5,3 proc., spowolni do 4,5 proc. w przyszłym roku i 4,0 proc. w 2025 r., a następnie spadnie do 3,0 proc. do 2033 r. – wynika z prognoz ekonomistów Goldman Sachs. Jednym z czynników hamujących wzrost PKB ma być spowolnienie na rynku nieruchomości.