10 pozytywnych informacji z 2020 roku

fot. Alberto Andrei Rosu / Shutterstock

Rok 2020 z pewnością odciśnie na nas szczególne piętno. Pandemia, destabilizacja sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej w wielu krajach świata, także w Polsce, kryzys dotykający wspólnotę europejską itd. Każdego dnia byliśmy bombardowani wieloma negatywnymi informacjami. Dlatego dziś mamy nutkę optymizmu. Przygotowaliśmy zestawienie 10 wiadomości, które możemy określić mianem pozytywów tego roku.

1. Samochodem bez "prawka" przy sobie

Od 5 grudnia polscy kierowcy nie mają obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy podczas kontroli. Policjant sprawdza, czy kierowca posiada uprawnienia za pośrednictwem informatycznego systemu centralnej ewidencji kierowców. To kolejne ułatwienie, bo od jesieni 2018 roku kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego ani certyfikatu posiadania wykupionej polisy OC. Dane te trafiły do aplikacji mPojazd.

/ fot. Krzysztof Dąbkowski / Shutterstock

2. Ruszyły szczepienia przeciw Covid-19

Końcówka roku z koronawirusem przyniosła pozytywne informacje o szczepionkach. Pojawiły się doniesienia o pierwszych pozytywnych wynikach badań, na co rynki zareagowały entuzjastycznie. Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie rozpoczęła akcję szczepień - pierwszą zaszczepioną osobą jest 90-letnia Brytyjka Margaret Keenan. Jak pisze Ignacy Morawski z "Pulsu Biznesu", sukces szczepionki może pomóc przyspieszyć rozwój gospodarczy.

Tuż po świętach szczepionka dotarła do Polski. Pierwszą zaszczepioną osobą była pielęgniarka, Alicja Jakubowska.

/ fot. Jacob King / Reuters

3. Sukcesy Roberta Lewandowskiego, Igi Świątek i Dawida Kubackiego

Robert Lewandowski wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku. Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie. W finałowej trójce okazał się lepszy od sław futbolu - Portugalczyka Cristiano Ronaldo i Argentyńczyka Lionela Messiego. Przy okazji warto przypomnieć o zwycięstwie Dawida Kubackiego w Turnieju Czterech Skoczni.

Iga Świątek wygrała turniej French Open i została pierwszą osobą z Polski, która zdobyła tytuł wielkoszlemowy w singlu. Za zwycięstwo w singlu otrzyma premię w wysokości 1,6 mln euro. Za dotarcie do półfinału debla z kolei dostanie do podziału z partnerującą jej Amerykanką Nicole Melichar 110,6 tys. Przed French Open zarobiła na korcie 1,1 mln USD.

/ fot. VALERIANO DI DOMENICO / Reuters

4. Poprawa na rynku pracy mimo epidemii

Podstawowe wyniki badania popytu na pracę w trzecim kwartale br. wskazują, że mimo epidemii sytuacja na rynku pracy poprawiła się względem poprzednich kwartałów tego roku, np. wzrosła liczba wolnych miejsc pracy - podał w GUS.

/ fot. Arthimedes / Shutterstock

5. W listopadzie przybyło 11,5 tys. rachunków maklerskich

Listopad był kolejnym miesiącem ze wzrostem liczby rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez pośredników. W ubiegłym miesiącu w skali całego rynku przybyło 11,5 tys. kont i na koniec tego okresu było ich 1,31 mln – wynika z danych KDPW.

/ fot. Rawpixel.com / Shutterstock

6. Kolejny rekord polskiego artysty

Ponad 7,3 mln zł. To absolutny rekord ceny sprzedaży obrazu w Polsce i kwota, za którą w DESA Unicum sprzedane zostało dzieło Wojciecha Fangora „M22”. Praca jest jedną z zaledwie trzech rozet stworzonych przez wybitnego artystę. Wcześniej za inne dzieło tego artysty zapłacono blisko 5 mln zł.

/ DESA

7. Polak wygrał ok. 97 mln złotych w Eurojackpot

11 września 2020 roku na długo zapadnie w pamięci jednemu z naszych graczy. Wygrał on bowiem aż 96 805 666,90 zł! To druga najwyższa wygrana w historii polskich gier liczbowych. Prezes zarządu Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik podał z kolei na Twitterze, że zwycięzca mieszka w okolicach Warszawy. Rok kończy się też szczęśliwą wygraną mieszkańca Łodzi. Wytypował on sześć cyrf, które dały mu 8 mln zł.

/ fot. Daniel Dmitriew / FORUM

8. W najmniejszej gminie we Włoszech urodziło się pierwsze dziecko od 8 lat

W najmniejszej gminie we Włoszech, liczącej 28 mieszkańców, zapanowała radość. Po ośmiu latach urodziło się tam pierwsze dziecko. "To znak odrodzenia po pandemii" - powiedziała burmistrz Morterone w Lombardii. Na świat przyszedł tam chłopiec; pierwszy od 14 lat.

/ fot. Jonathan Borba / Pexels

9. Polskie wiatraki wykręciły rekord

Wietrzny początek grudniowego tygodnia przywiał rekordową ilość prądu z farm wiatrowych. Polska wskoczyła na trzecie miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji energii z wiatru. Nasze farmy w jeden dzień wytworzyły w sumie 113,4 GWh energii elektrycznej, co stanowiło niemal 22 proc. dziennej produkcji netto w kraju. Dało to wiatrakom drugie miejsce pod względem rodzajów źródeł wytwórczych zaraz po elektrowniach na węgiel kamienny (z udziałem ok. 44 proc.) i tuż przed siłowniami na brunatne paliwo (18 proc.). Wykręcony 7 grudnia rekord dał Polsce trzecie miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji energii z wiatru, zaraz za Hiszpanią i Niemcami.

/ fot. Nguyen Quang Ngoc Tonkin / Shutterstock

Ignacy Morawski: Optymizm kontratakuje. Czy słusznie? Coraz więcej prognoz pojawiających się na rynku zakłada bardzo optymistyczny scenariusz dla gospodarki globalnej w nadchodzących latach. Wciąż poruszamy się jak we mgle i ryzyka związane z epidemią nie mijają, ale istotny może być fakt, że tzw. rozkład ryzyk się wyrównał. Nie patrzymy już na przyszłość wyłącznie przez pryzmat scenariuszy bazowych, złych i bardzo złych, ale też dobrych i bardzo dobrych.

10. Gaming i covidowe spółki w górę na GPW

Mimo wpadki CD Projektu z "Cyberpunkiem 2077" w tym roku akcje producentów notowanych na GPW notowane były blisko historycznych maksimów, a spółki, które do tej pory były poza parkietem, zgłaszały swoją chęć debiutu. Głośno było też o spółkach tzw. covidowych - chodzi o Mercatora, Biomed czy Global Cosmed.

Co dodaliby państwo do tej listy?