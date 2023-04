Jeśli nie kredyt mieszkaniowy to co? Z pomocą przychodzi pożyczka hipoteczna - można ją przeznaczyć na dowolny cel

Pożyczka hipoteczna to produkt stosunkowo mało znany szerokim masom klientów banków, a w dodatku często mylony z kredytem mieszkaniowym. Jak podkreślają eksperci portalu GetHome.pl, w rzeczywistości może być to rozwiązanie wygodniejsze i bardziej elastyczne od kredytu hipotecznego, a także korzystniejsze (jeżeli chodzi o koszty) od kredytu gotówkowego.

fot. YinNarukami / / Shutterstock

Najprościej i najkrócej rzecz ujmując - pożyczkę hipoteczną i kredyt mieszkaniowy łączy wpis hipoteki, a więc zabezpieczenie zobowiązania nieruchomością. Do podobieństw zaliczymy również fakt, że pożyczka, tak jak kredyt mieszkaniowy, również może być przyznana na wiele lat i na duże sumy. To odróżnia ją od kredytu konsumenckiego. Na mocy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. może on bowiem mieć maksymalną wartość do 255 550 zł (albo równowartości tej kwoty w walucie obcej).

Pożyczka hipoteczna na dowolny cel

To, co odróżnia pożyczkę hipoteczną i kredyt mieszkaniowy, to przeznaczenie środków. W jej przypadku mogą być one wydane na dowolny cel. Kredyt mieszkaniowy/hipoteczny może być natomiast przeznaczony wyłącznie na realizację celów mieszkaniowych kredytobiorcy. Kredyt mieszkaniowy może dotyczyć finansowania budowy nieruchomości, która będzie jego zabezpieczeniem. W przypadku pożyczki hipotecznej ta nieruchomość musi już fizycznie istnieć.

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym:

Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:

Refinansowanie kredytu mieszkaniowego krok po kroku

prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255); spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części; udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Pożyczka hipoteczna jest więc instrumentem znacznie bardziej elastycznym niż kredyt mieszkaniowy. Pieniędzmi z pożyczki można sfinansować jakiekolwiek potrzeby.

Warunki i procedura udzielenia pożyczki hipotecznej

Tak jak w przypadku kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipotecznie również przy pożyczce bank będzie wymagał operatu szacunkowego potwierdzającego wartość zabezpieczenia, czyli nieruchomości. Oczywiście badana będzie też zdolność kredytowa pożyczkobiorcy.

Cała procedura jest jednak znacznie szybsza niż w przypadku kredytu mieszkaniowego, przede wszystkim dlatego, że pożyczkę przyznaje się pod hipotekę już posiadanej i istniejącej nieruchomości - w grę więc nie wchodzą wszelkie formalności z tym związane - takie jak podpisanie umowy przedwstępnej, przyrzeczonej, deweloperskiej itp.

Po drugie - jako że pożyczki hipoteczne zazwyczaj są udzielane w wysokości zdecydowanie niższej niż wartość zabezpieczenia - najczęściej do około 60 proc. wartości - banki podchodzą też mniej rygorystycznie do zdolności kredytowej klientów, więc wniosek może być rozpatrzony szybciej. Najczęściej natomiast krótszy będzie czas, na jaki możemy się zadłużyć.

Pożyczki hipoteczne - przykładowe oferty

W banku PKO BP możemy wziąć pożyczkę hipoteczną w wysokości 60 proc. wartości zabezpieczenia na okres do 20 lat z 5 letnim okresem oprocentowania stałego lub w całości z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli chodzi o dolną kwotę pożyczki – ta jest dowolna.

Bank Millenium ma w swojej ofercie pożyczkę hipoteczną do 70 proc. wartości nieruchomości. Możliwy okres funkcjonowania umowy to 277 miesięcy, czyli 23 lata. RRSO wynosi 11 proc. Z kolei w mBanku uzyskamy kwotę wynoszącą 55 proc. wartości nieruchomości, a RRSO wynosi ponad 14,7 proc.

W ING Banku Śląskim minimalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi 70 tys. zł. Można uzyskać za to do 80 proc. wartości nieruchomości. Okres kredytowania wynosi do 25 lat, a RRSO ponad 11,4 proc.

Bank Santander udzieli pożyczki hipotecznej do 60% wartości nieruchomości, przy czym nie więcej niż 250 000 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a 500 000 zł w pozostałych przypadkach. Minimalna kwota pożyczki to 20 000 zł w przypadku oprocentowania zmiennego lub 80 000 zł w przypadku oprocentowania stałego. Oprocentowanie zmienne w ofercie standardowej wynosi WIBOR 3M + marża od 3,09 p.p. do 3,69 p.p., a oprocentowanie stałe od 8,73 proc. do 9,33 proc.

Łatwiej, ale drożej

Pożyczki hipoteczne to produkty droższe niż kredyty mieszkaniowe. Obecnie RRSO przeciętnej pożyczki wynosi ponad 11 proc. To więcej niż przy kredytach mieszkaniowych, gdzie oprocentowanie kształtuje się na poziomie 8,5-9,5 proc. Pożyczka hipoteczna jest z kolei tańszym produktem niż zwykły kredyt konsumencki/gotówkowy. Przede wszystkim umożliwia zadłużenie się na wyższe kwoty, na dłuższe okresy (pożyczki/kredyty gotówkowe zazwyczaj udzielane są na czas do 10 lat), po drugie oprocentowanie pożyczek hipotecznych jest nieco niższe.

Podsumowując - pożyczka hipoteczna to ciekawa oferta dla osób, które potrzebują większej kwoty pieniędzy na cel niemieszkaniowy (w przypadku celu mieszkaniowego lepiej postarać się o kredyt hipoteczny). Będzie to rozwiązanie korzystniejsze i mniej obciążające domowy budżet niż pożyczka czy kredyt gotówkowy.

Marcin Moneta