Pozwy w sprawach frankowych zalały sądy

W sądach pierwszej instancji jest ok. 70 tys. pozwów w sprawach frankowych, w drugiej instancji - ok. 4 tys. - podał we wtorek Rzecznik Finansowy. Jak podkreślił, część toczących się postępowań frankowych została zawieszona do czasu wydania uchwały przez Sąd Najwyższy.

Z analizy Rzecznika Finansowego podsumowującej 2021 r. wynika, że w większości spraw rozstrzyganych w sądach powszechnych uznawany jest niedozwolony charakter postanowień umów kredytu frankowego, dotyczący zwłaszcza zawartego w niej mechanizmu przeliczeniowego.

Jak podano, według różnych danych obecnie jest ok. 70 tys. pozwów w sprawach frankowych w sądach pierwszej instancji, w drugiej instancji - ok. 4 tys. Część toczących się postępowań frankowych została zawieszona do czasu wydania kompleksowej uchwały dotyczącej kredytów frankowych przez Sąd Najwyższy, który zdecydował o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego.

Jak podkreślono, sprawy dotyczące kredytów frankowych są nadal przedmiotem licznych wniosków do Rzecznika Finansowego. "Rzecznik Finansowy zaangażowany jest w pomoc konsumentom, którzy są posiadaczami kredytów frankowych od początku istnienia urzędu. Pierwszy raport, będący analizą prawną wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych i denominowanych, Rzecznik Finansowy przedstawił w czerwcu 2016 r. Od tego czasu do Biura Rzecznika Finansowego o wsparcie w sprawach związanych z kredytami frankowymi zwróciło się ponad 11 tysięcy klientów" - poinformowano.

Urząd opublikował szczegółową analizę zagadnień dotyczących kredytów frankowych i orzecznictwa sądów krajowych i unijnych. Jest dostępna na stronie RF https://rf.gov.pl/2022/03/01/rzecznik-finansowy-podsumowuje-rok-w-sprawach-frankowych/.

