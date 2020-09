Pozwy przeciwko rządowi Austrii za zaniechania podczas epidemii

Johnson: Dyscyplina i determinacja pozwolą nam pokonać epidemię

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał we wtorek wieczorem rodaków do "przywołania dyscypliny, determinacji i ducha wspólnoty", co pozwoli pokonać epidemię koronawirusa. Zapowiedział zarazem surowe kary dla nieprzestrzegających nowo ogłoszonych reguł.