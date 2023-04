Pozorny powiew wiosny na budowach mieszkań

Marzec przyniósł wreszcie powiew wiosny na budowach prowadzonych przez deweloperów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Powiew ów, pomimo wzrostu o 67 proc. m/m, był jednak wyłącznie pozorny, ponieważ za branżą najgorszy marzec od trzech lat i najgorszy pierwszy kwartał od sześciu lat.

Za deweloperami jednak najlepszy od wielu lat marzec pod względem liczby mieszkań oddanych do użytku.

Rozpoczęte budowy mieszkań

W marcu w Polsce rozpoczęto budowę 18 310 mieszkań. Deweloperzy ruszyli z pracą przy budowie 11 011 lokali, co przełożyło się na wzrost w ujęciu miesięcznym o 67 proc. W tym czasie inwestorzy indywidualni zaczęli budować 7161 domów (+81,3 proc. m/m). Dane mogłyby więc wskazywać na powiew wiosny w mieszkaniówce. W ujęciu miesięcznym zapewne tak należałoby rozpatrywać wspomniane wzrosty.

W ujęciu rocznym za deweloperami jednak najgorszy marzec od trzech lat. W relacji rocznej zanotowano spadek o 15,4 proc., a względem marca 2021 r. o 38,2 proc.

Liczba budów rozpoczętych przez inwestorów indywidualnych była z kolei o 30 proc. niższa niż rok wcześniej oraz o 40 proc. niższa niż dwa lata temu. Biorąc pod uwagę cały pierwszy kwartał, za branżą najgorsze pierwsze trzy miesiące roku od sześciu lat.

Pozwolenia na budowę

Podobny trend miał miejsce w marcu w przypadku pozwoleń na budowę mieszkań i domów jednorodzinnych. Polskie urzędy wydały łącznie 20 242 takie dokumenty, przy czym po stronie deweloperów zapisano 13 278 pozwoleń (+23,6 proc. m/m i -30,8 proc. r/r), z kolei po stronie inwestorów indywidualnych 6051 (+26 proc. m/m i -40,1 proc. r/r).

W całym I kw. 2023 r. polskie urzędy wydały zezwolenia na budowę blisko 50 tys. lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 34 proc. niższym od zanotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Oddane mieszkania i domy

Za deweloperami, ale także inwestorami indywidualnymi jednak najlepszy od wielu lat marzec pod względem liczby mieszkań oddanych do użytku. Stało się tak za sprawą 20 803 oddanych do użytku mieszkań. Deweloperzy oddali w tym czasie 11 253 mieszkań, co było wynikiem o 33 proc. wyższym w relacji do lutego oraz o 7,6 proc. wyższym względem marca 2023 r.

Tegoroczny marzec pod względem liczby oddanych mieszkań był także najlepszym trzecim miesiącem roku od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych przez Główny Urząd Statystyczny, czyli co najmniej od 2004 r.

Marcowy wynik sprawił, że branża na plusie zapisała także cały pierwszy kwartał, w którym do użytku oddano 30 100 mieszkań (+1,1 proc. r/r).

Niższy od ubiegłorocznego, ale zdecydowanie wyższy niż w poprzednich latach wynik zanotowali z kolei inwestorzy indywidualni, którzy w marcu oddali do użytku 8894 domy (+24,1 proc. m/m i -4,5 proc. r/r). W całym I kw. 2023 r. w Polsce przybyło z kolei 23 669 domów jednorodzinnych (-1 proc. r/r).