Poznań oszczędza na tramwajach. Będą kursowały rzadziej

Hiszpańscy nurkowie. Premier reaguje na incydent

Zleciłem służbom specjalnym bardzo gruntowny raport tej sprawy. Może być tak, że są to osoby niebezpieczne, a może się okazać, że jest to prawda to, co zadeklarowali - poinformował premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do sprawy trzech nurków z Hiszpanii, których uratowali gdańscy ratownicy. Nurkowie deklarowali, że w Bałtyku szukali bursztynów.