Poznań grozi palcem InPostowi i Allegro. Nakazał demontaż automatów paczkowych

Poznań nie zgadza się, by nielegalnie postawione automaty szpeciły krajobraz. Miejski Konserwator Zabytków nakazał więc demontaż 58 urządzeń do przechowywania paczek. Ale nie tylko. Nałożył kary finansowe na firmy InPost i Allegro.

fot. Miroslaw Pieslak / / FORUM

Poznański magistrat poinformował, że kontrole automatów przeprowadzono w ub. roku. Jak podał, wnioski w tej sprawie do Miejskiego Konserwatora Zabytków wysyłali mieszkańcy i rady osiedli m.in. Stare Miasto i Sołacz. Jak ustalili pracownicy urzędu, tylko 3 spośród wszystkich skontrolowanych urządzeń stało legalnie.

Zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Jacek Maleszka zaznaczył, że „decyzja nakazująca demontaż dotyczy 15 automatów Allegro oraz 43 InPostu”.

„Wszystkie zostały zainstalowane bez uzyskania pozwoleń na terenie objętym ochroną konserwatorską, czyli Centrum, Wildy, Jeżyc, Sołacza, Łazarza. Wraz z zawiadomieniem o kontroli zdemontowane zostały dwa urządzenia. Należy dodać, że obowiązująca ustawa o ochronie zabytków nie przewiduje procedury legalizacji” – wskazał.

Łącznie firmy zapłacą ponad 140 tys. zł kar

Miejski Konserwator Zabytków nałożył na firmy także kary finansowe, od których spółki odwołały się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Magistrat poinformował, że „w przypadku uprawomocnienia się decyzji InPost będzie zobowiązany do zapłaty 107 500 zł, a Allegro 37 500 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, co wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

Maleszka zaznaczył, że „InPost działa na polskim rynku od wielu lat, wielokrotnie jednak naruszył obowiązujące przepisy i nie podjął żadnych dobrowolnych działań celem uniknięcia skutków łamania prawa. Automaty Allegro natomiast funkcjonują w przestrzeni miast od niedawna, a sama firma zobowiązała się do wprowadzenia odpowiednich procedur, by uniknąć tego rodzaju naruszeń w przyszłości”.

„Obie firmy wiedziały, że muszą uzyskać konieczne pozwolenia, czego dowodem są m.in. dwa wydane pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków dla urządzeń InPost oraz wystąpienia Allegro z zapytaniem o możliwość lokalizacji urządzeń w konkretnych lokalizacjach na terenie osiedla Stare Miasto kilka miesięcy przed kontrolą legalności” – dodał.

Nie ma zgody na omijanie przepisów

W ocenie Miejskiego Konserwatora Zabytków umiejscowienie urządzeń przechowujących przesyłki na terenie ochrony konserwatorskiej jest możliwe i akceptowalne. Jak podkreśliła Miejska Konserwatorka Zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska, „firmy stawiające automaty tego typu muszą jednak otrzymać odpowiednie pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz dokonać zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury, a w przypadku indywidualnego wpisu do rejestru zabytków pozwolenie na budowę".

"Co więcej, urządzenia powinny wpisywać się w przestrzeń i stanowić jej estetyczne uzupełnienie, czemu w wielu przypadkach zaprzeczają, pogłębiając chaos przestrzenny” - dodała.

„Takie zasady ciążą na inwestorach również w przypadku innych inwestycji. Wygoda użytkowania i ułatwienie dla mieszkańców nie zwalniają z obowiązków nałożonych przez prawo. W wielu przypadkach postawienie urządzeń może przyczynić się do poprawy jakości otoczenia poprzez wprowadzenie zieleni, remont nawierzchni czy inne działania” – podkreśliła Bielawska-Pałczyńska.

Uchwała krajobrazowa Poznania wytoczyła działa

Poznański magistrat przypomniał, że lokalizowanie automatów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej czy przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków albo w pasie drogowym wymaga uzyskania odpowiednio: pozwolenia konserwatorskiego oraz zgody Zarządu Dróg Miejskich.

„Ponadto należy także dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę, o których mowa w ustawie prawo budowlane. Procedur należy dopełnić przed ustawieniem automatu. Ponadto urządzenia paczkowe nie mogą być sytuowane w obrębie +Parku Kulturowego Stare Miasto+” – podano.

Wskazano też, że zgodnie z przyjętą niedawno poznańską uchwałą krajobrazową, z chwilą, w której zacznie ona obowiązywać, wprowadzone zostaną również ograniczenia w zakresie dopuszczalnej powierzchni przeznaczonej na reklamy na tych urządzeniach na terenie całego miasta.

Jak podkreślił we wtorek zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, ratusz nie jest przeciwnikiem automatów paczkowych.

"Urządzenia tego typu posiadają wiele zalet i są współcześnie nieodłączną częścią miejskiego krajobrazu, a także dużą wygodą dla mieszkańców. Muszą one jednak być lokalizowane w sposób przemyślany. Tak aby nie zakłócały dostępu do komunikacji pieszej i drogowej, z uwagą na bezpieczeństwo, estetykę, a przede wszystkim z poszanowaniem przepisów, które jasno wskazują, że ustawianie automatów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej wymaga uzyskania odpowiedniej zgody” - zastrzegł Wiśniewski. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ mmu/