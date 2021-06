Pożar w Poznaniu. W hali firmy BROS z ogniem walczą 23 zastępy

fot. Jan Kravtsov / / Shutterstock

23 zastępy straży walczą obecnie z pożarem firmy BROS w Poznaniu. Ogień w hali firmy przy ul. Druskienickiej pojawił się przed godz. 17. Władze miasta apelują, by w razie zadymienia nie otwierać okien i nie przebywać na zewnątrz budynków.

Zgłoszenie o pożarze służby odebrały we wtorek przed godz. 17. Jak powiedział PAP oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, obecnie na miejscu z ogniem walczą 23 zastępy straży. Obecna jest także specjalistyczna jednostka chemiczna.

Na razie nie ma informacji, by w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały jakiekolwiek osoby.

Mieszkańcy Poznania o pożarze zostali powiadomieni m.in. przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. Komunikat o pożarze w hali firmy BROS w Poznaniu trafił drogą SMS do mieszkańców Kiekrza, Strzeszyna, Piątkowa, Podolan oraz Winiar.

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski poinformował we wtorek, że jest w stałym kontakcie z CZK oraz kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej. Zaapelował także, by w razie zadymienia nie otwierać okien i nie przebywać na zewnątrz budynków, oraz by śledzić komunikaty mediów i komunikaty CZK. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ robs/