Poznaliśmy dane o deficycie budżetu po wrześniu. Dopiero po wyborach

Deficyt budżetu na koniec września br. wyniósł 34,7 mld zł - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2023 r.

Zgodnie z informacją opublikowaną w środę na stronie internetowej MF, dochody budżetu na po wrześniu wyniosły 418,0 mld zł, czyli 69,5 proc. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. po nowelizacji, wydatki sięgnęły 452,7 mld zł (65,3 proc. planu), co oznacza, że deficyt wyniósł 34,7 mld zł (37,7 proc. dopuszczonego w znowelizowanej ustawie deficytu w wysokości 92 mld zł).

Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 34,9 mld zł (czyli 9,1 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Deficyt budżetowy po wrześniu: 34,7 mld zł

Rok temu było 27,5 mld zł nadwyżki



Wyliczono, że dochody z podatku VAT wyniosły 181,2 mld zł i były wyższe o ok. 11,5 mld zł (tj. 6,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. We wrześniu br. dochody z VAT wzrosły o 9 proc. r/r przy nominalnym spadku produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu br. (baza do płatności VAT we wrześniu) i bardzo niewielkim wzroście nominalnym sprzedaży detalicznej o 3,1 proc. r/r w sierpniu.

Zgodnie z danymi MF dochody z podatku akcyzowego wyniosły 61,6 mld zł i były wyższe o ok. 2,9 mld zł (czyli 4,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2022 r.

Natomiast dochody z podatku PIT wyniosły 56,1 mld zł i były niższe o ok. 1,4 mld zł (tj. 2,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. Było to związane - jak tłumaczy resort finansów - z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 r. i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

"We wrześniu br. dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o ok. 2,8 mld zł, tj. o 42,1 proc. r/r i wyniosły ok. 9,3 mld zł" - zaznaczono.

Dochody z podatku CIT wyniosły 54,3 mld zł i były wyższe o ok. 1,0 mld zł (czyli 1,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2022 r., co - zdaniem MF - świadczy o utrzymującej się dobrej kondycji polskich przedsiębiorstw.

"W okresie styczeń – wrzesień 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 49,7 mld zł i było wyższe o ok. 19,9 mld zł (tj. 66,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2022 r." - dodało MF.

Zgodnie z szacunkami resortu finansów wydatki budżetu do końca września br. były wyższe o 97,0 mld zł (o 27,3 proc.) niż w tym samym okresie zeszłego roku.

"Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 21,5 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,6 mld zł)" - poinformowało MF.

"Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 31,4 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 4,7 mld zł tj. ok 17,6 proc." - wskazano.

Według resortu finansów w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie było wyższe o 17,9 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 17,4 mld zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 25,5 mld zł, w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

"Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,5 mld zł), co było spowodowane rozliczeniem nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB (dochód narodowy brutto - PAP) za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za miesiąc marzec oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. Po dziewięciu miesiącach 2023 r. zanotowano również niższe niż planowano wpłaty z tytułu należności celnych" - podsumowano. (PAP)

