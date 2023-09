Poznaj tajniki „Bezpiecznego kredytu 2 procent” – zapisz się na webinar

Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem to opcja, która przebija atrakcyjnością wszystkie pozostałe formy pożyczania. Towarzyszą jej jednak warunki wstępne, kruczki, haczyki. Doświadczeni praktycy, Krzysztof Bontal i Łukasz Sroczyński, odpowiedzą na pytania trapiące zainteresowanych „Bezpiecznym kredytem 2 proc.” podczas webinaru 4 października.

/ Bankier.pl

W ostatnich dekadach przedstawiano już kilka programów wsparcia skierowanych do kupujących nieruchomości na kredyt. Żaden z nich nie był jednak tak skomplikowany jak „Bezpieczny kredyt 2 procent”. Zawiłości biorą się z kilku źródeł. Po pierwsze, sama ustawa nie należy do prostych, kredytowi poświęcono kilka stron aktu. Co za tym idzie, wymaga ona czasem interpretacji pod kątem szczególnych przypadków.

Po drugie, banki różnią się od siebie podejściem do szczegółów, np. typów kredytowanych transakcji czy wymagań wstępnych. W praktyce trudno mówić o standardowym produkcie „BK2” – każdy kredytodawca ma nieco inną optykę i procesy. Po trzecie, banki różnią się także proponowanymi warunkami – oprocentowaniem, dodatkowymi kosztami, zakresem sprzedaży krzyżowej.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Nic zatem dziwnego, że zainteresowani kredytami z dopłatami do rat mają mnóstwo wątpliwości. Każdy potencjalny kredytobiorca ma swoją historię, potrzeby, specyficzne okoliczności, obawy.

„Bezpieczny kredyt 2 procent” – wszystko, o co boisz się zapytać

Podczas bezpłatnego webinaru 4 października o godzinie 14.00 weźmiemy pod lupę zawiłości „Bezpiecznego kredytu 2 procent”. Pierwszy kwartał programu ocenią eksperci finansowi – Łukasz Sroczyński i Krzysztof Bontal. Goście skoncentrują się na wyjaśnieniu kruczków i haczyków związanych z kredytem z dopłatami. Podczas wydarzenia można będzie zadawać pytania, a zainteresowanych Czytelników zapraszamy także do zadawania ich przed wydarzeniem. Na dole strony znajdziecie odpowiedni formularz.

Nasi goście są rynkowymi praktykami, opowiedzą zatem także, na podstawie najświeższych doświadczeń, jakie elementy procedury stwarzają najwięcej problemów, ile czeka się na decyzję kredytową i wypłatę środków.

Spotkanie poprowadzi Michał Kisiel, analityk Bankier.pl, który moderować będzie także sesję pytań i odpowiedzi. Webinar jest częścią Dnia Mieszkaniowego Bankier.pl.

Jak zapisać się na webinar?

Wirtualne spotkanie odbędzie się w środę 4 października 2023 r. o godzinie 14:00. Udział w wydarzeniu wymaga bezpłatnej rejestracji za pomocą formularza umieszczonego poniżej. Wszelkie informacje organizacyjne zostaną przekazane uczestnikom po dokonaniu rejestracji.

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary Zapraszamy na webinary o kredytach hipotecznych!



04.10.2023, godz. 12:30 Jak oszczędzić na kredycie hipotecznym i szybciej pozbyć się długu

Jeśli zastanawiasz się nad kredytem i nie możesz liczyć na "Bezpieczny Kredyt 2 proc.", to tu dowiesz się jakie wybrać oprocentowanie, jak wnioskować o kredyt, jak zadbać o zdolność kredytową i jak przygotować się na spotkanie z bankiem.

Jeśli spłacasz już kredyt hipoteczny, to podpowiemy czy opłaca się nadpłacać kredyt i jak to zrobić, co warto zrobić z wolnymi środkami, kiedy refinansować "hipotekę".



04.10.2023 godz. 14:00 „Bezpieczny Kredyt 2 procent - wszystko, o co boisz się zapytać Eksperci podsumują pierwszy kwartał programu, opowiedzą o pułapkach, czekających na wnioskujących o kredyt z dopłatami, wskażą różnice pomiędzy ofertami banków oraz odpowiedzą na pytania Uczestników.



Zapisz się zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Pobierz bezpłatnie

Kup Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: Wyślij

Tego samego dnia odbędzie się również drugi webinar, na który zapraszamy zainteresowanych komercyjnymi kredytami hipotecznymi i spłacających już zobowiązanie. Zajmiemy się na nim sposobami na ograniczenie kosztów finansowania. Więcej o tym wydarzaniu przeczytasz tutaj.