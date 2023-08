Pożary w Turcji. Ewakuowano już ponad 1200 osób

Na Teneryfie spłonęła ponad połowa drzewostanu. "To skutek celowych działań" Na Teneryfie spłonęło od wtorku do niedzieli 13 tys. hektarów lasów. To największy w historii tej kanaryjskiej wyspy obszar zajęty przez ogień - podała w niedzielę wieczorem lokalna obrona cywilna.