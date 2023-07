Eksplozje w składzie amunicji w Nea Anchialos. Policja ewakuuje mieszkańców

Pożary na obrzeżach Aten. Zakłócenia w ruchu drogowym Pożary w Grecji dotarły w czwartek rano do miasta Kifisia położonego w aglomeracji Wielkich Aten, na jej północnym krańcu, do czego przyczyniły się silne podmuchy wiatru - poinformowała agencja Associated Press. Pożary powodują znaczą emisję dwutlenku węgla do atmosfery - zasygnalizowano.