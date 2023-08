Pożary w Grecji. Część z nich w rejonie Aten to wynik podpaleń

Pożary w Grecji. Rząd chce, by winni podpaleń przez zaniedbanie trafili do więzienia Grecki rząd pracuje nad zmianami w prawie, w wyniku których do więzienia trafią również osoby doprowadzające do pożarów przez zaniedbanie - poinformował w czwartek minister sprawiedliwości Giorgos Floridis, cytowany przez dziennik „Kathimerini”.