Pożar w Fabryce Broni Łucznik. Straty oszacowano na kilka mln zł

Pożar wybuchł w Fabryce Broni Łucznik przy ul. Grobickiego w Radomiu. Jak powiedział dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, jednostki ugasiły ogień. Straty wstępnie oszacowano na ok. 3 mln zł.

/ Fabryka Broni Łucznik

Strażacy otrzymali zgłoszenie o godz. 2.27. "Pożar wybuchł w hali z linią do galwanizacji. Paliły się wanny wykonane z tworzyw sztucznych. Straty oszacowano na ok. 3 mln zł" – przekazał PAP dyżurny. Nikomu nic się nie stało. 33 pracowników przebywających wówczas w zakładzie opuściło fabrykę jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Gaszenie pożaru potrwało do 6 rano.

W działaniach brało udział 8 zastępów straży pożarnej, 23 strażaków. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ mark/