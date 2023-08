Pożar statku Fremantle Highway spowodował straty na ponad 300 mln euro

"Panie Areczku". Słynny szef z memów idzie do sądu Kto korzysta z internetu, ten zapewne choć raz widział mema ze słynnym szefem wypowiadającym kwestię rozpoczynającą się od "Panie Areczku...". Mężczyzna ze zdjęcia to były wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło. I teraz idzie do sądu.