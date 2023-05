Powtórka z katastrofy na Odrze. Ponad tona martwych ryb

Akcja Greenpeace kontra PGG. "Grozi nam zalanie kopalni z pracującymi górnikami" Polska Grupa Górnicza alarmuje, że akcja Greenpeace może doprowadzić do zalania kopalni w Rudzie Śląskiej, co zagrażą bezpieczeństwu pracy ludzi pod ziemi. Według aktywistów akcja ma skłonić resort środowiska do działań, które uchroniłyby Odrę przed ponowną katastrofą ekologiczną.