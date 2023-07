Powstanie rządowy portal cen mieszkań. Koniec z brakiem transparentności na rynku nieruchomości?

Książeczka mieszkaniowa 2.0? Pekao mówi o zainteresowanych kontem mieszkaniowym Tydzień bez nowości w sektorze bankowym, to nuda. Liczymy, że konto mieszkaniowe spotka się z zainteresowaniem rodziców młodzieży w wieku 13-18 lat oraz osób do 30. roku życia - ocenił wiceprezes Pekao Wojciech Werochowski. Konto mieszkaniowe to nowe rozwiązanie wprowadzone wraz w "Bezpiecznym kredytem 2 proc.".