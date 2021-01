Powstanie rosyjski stablecoin – Sbercoin

fot. Alexander Saverkin / FORUM

Rosyjski bank Sbierbank planuje emisję własnej stabilnej kryptowaluty. Projekt nosi nazwę Sbercoin i może wystartować już na wiosnę, po otrzymaniu odpowiednich pozwoleń od regulatora rynku finansowego.

Największy państwowy bank w Rosji wystąpił w styczniu do banku centralnego o pozwolenie na emisję własnej stabilnej kryptowaluty (tzw. stablecoina). Jak informuje agencja Interfax, przytaczając wypowiedź dyrektora pionu bankowości transakcyjnej Sbierbanku, rejestracja powinna zająć ok. 45 dni. Oznaczałoby to, że token oparty na rozproszonym rejestrze transakcji mógłby pojawić się na rynku już wiosną.

Federacja Rosyjska od początku stycznia ma obowiązujący akt prawny regulujący obszar cyfrowych aktywów. Po raz pierwszy o planach Sbierbanku informowano jeszcze w zeszłym roku. Instytucja jest gotowa technicznie na wdrożenie – pomyślnie przeprowadzono wewnętrzne testy platformy technologicznej.

Jak wskazuje „Russia Today”, bank nadal musi rozstrzygnąć kilka kwestii prawnych związanych z cyfrową walutą. Dotyczą one m.in. opodatkowania. Na razie nie są znane szczegóły zastosowań tokenów. Jedną z możliwości jest użycie ich jako elektronicznego odpowiednika weksla i zastąpienie tym samym papierowych dokumentów. Sbercoin ma być powiązany sztywno z rosyjskim rublem.

MK