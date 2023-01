Powstanie połączenie Tallin-Warszawa-Katowice-Budapeszt. Podpisano porozumienie

Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, RB Rail AS i Sprava zeleznic, czyli kolejowi inwestorzy z Polski, Czech, Litwy, Łotwy i Estonii podpisali porozumienie o współpracy - podała spółka CPK. Dzięki wspólnym inwestycjom powstanie np. połączenie Tallin-Warszawa–Katowice–Budapeszt - dodano.

Porozumienie podpisano w środę podczas Kongresu Railway Direction Days 2023. Jak wynika z harmonogramów inwestorskich, do 2028 r., czyli w momencie planowanego uruchomienia I etapu lotniska CPK, powinien już działać pierwszy odcinek KDP Warszawa - Łódź projektowany dziś przez spółkę CPK. Do tego czasu ma się też zakończyć modernizacja przez PKP PLK trasy Rail Baltica od granicy z Litwą przez Białystok do Warszawy.

"Zgodnie z planem do 2030 r. w Estonii, na Łotwie i Litwie powinien powstać cały korytarz transgraniczny Rail Baltica: z Tallina przez Rygę i Kowno (z odnogą do Wilna) do granicy z Polską, a jego pierwsze odcinki będą uruchamiane od 2027 r. Zgodnie z założeniami, w tym czasie powstanie też odcinek linii KDP V4 między Pragą, Brnem, Bratysławą i Budapesztem. W kolejnych latach do linii V4 dołączane będą kolejne odcinki z Polski: Katowice – Ostrawa i tzw. Węzeł Małopolsko-Śląski" - poinformowała w informacji prasowej spółka.

Jak podało CPK, dzięki wspólnym inwestycjom powstanie np. połączenie Tallin-Warszawa–Katowice–Budapeszt (1700 km) i Tallin–Warszawa–Wrocław–Praga (1500 km, w tym 400 km po „szprysze” nr 9 CPK).

"Projektowany system KDP na terenie Trójmorza będzie efektywny ekonomicznie, co potwierdza zaprezentowany podczas Railway Direction Days raport międzynarodowej firmy konsultingowej Steer wykonującej analizy m.in. dla Komisji Europejskiej. Szacowany całkowity koszt całej sieci KDP w regionie Trójmorza to ok. 60 mld euro" - podano.

Według Steer, łączna wartość korzyści z sieci KDP dla krajów Trójmorza wyniesie ponad 120 mld euro. Oznacza to, że w perspektywie 50 lat od oddania do eksploatacji większości planowanej sieci szybkich kolei, będzie generować dwukrotnie większą korzyść netto w porównaniu do nakładów inwestycyjnych poniesionych na jej budowę. Jak wyliczają twórcy raportu, 55 mld euro to oszczędność czasu podróży pasażerów, a 57 mld euro to inne korzyści z projektu, w tym m.in. korzyści wynikające ze spadku liczby wypadków transportowych.

Dla pasażerów przejazd, np. na odcinku Łódź-Wrocław skróci się z 3 godz. do ok. 1 godz., z Warszawy do Wilna podróż potrwa ok. 4 godz. (obecnie to 9 godz.), do Rygi jazda będzie trwać 5 godzin (dziś nie ma bezpośredniego połączenia pociągiem, a czas podróży autobusem to ponad 8 godz.). Do Ostrawy podróż ze stolicy Polski ma potrwać w niecałe 2 godz. (obecnie to 4,5 godz.), a do Budapesztu w 5,5 godz. (obecnie to 11,5 godz.). Z kolei z Pragi do Wiednia i Bratysławy podróż ma potrwać ok. 2 godziny, obecnie to 4,5 godz; do Budapesztu z Pragi 3,5 godz. (z obecnych 7 godz.); z Wilna do Tallina także 3,5 godz. (obecnie to ponad 8 godz.), a do Rygi niecałe 2 godz. (z obecnych ponad 4 godz.).

Jak wynika z obliczeń Steer, najbardziej obciążonymi odcinkami będą: Warszawa-Łódź w Polsce, Brno-Jihlava w Czechach i Budapeszt-Gyor na Węgrzech. Na każdym z nich będzie podróżować od 14 do 18 mln pasażerów rocznie.

Spółka podała, że w Polsce studia wykonalności są opracowywane dla 1500 km z 2000 km planowanych "szprych" CPK. Z tego dla np. 140-kilometrowego odcinka KDP między Warszawą i Łodzią (tutaj rozpoczęcie przygotowawczych robót budowlanych powinno nastąpić w drugiej połowie tego roku) i 200 km między Łodzią i Wrocławiem są już warianty inwestorskie.

W krajach bałtyckich ponad 640 z 870 km korytarza Rail Baltica jest w fazie projektowania. Na Łotwie trwa przetarg na prace budowlane dla 200-kilometrowego odcinka czy na projekt i budowę podsystemu elektryfikacji całej sieci Rail Baltica. Z kolei Czechy przygotowują dokumentację projektową m.in. dla odcinka między Ostrawą a Przerowem.

"Docelowo kolejowy system KDP będzie mógł objąć wszystkie kraje Trójmorza. Będzie też gotowy do dalszego rozwoju na terenie Ukrainy (przedłużenie „szprychy” nr 5 CPK do Lwowa, a docelowo do Kijowa). Rozwój połączeń KDP Polska-Ukraina wpisuje się w plan odbudowy tego kraju i koncepcję wydłużenia korytarzy TEN-T za wschodnią granicę Polski" - podała spółka. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta

