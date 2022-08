Powstanie pierwsze na świecie Ministerstwo Kawy

fot. Pixabay / / Pexels

Nowo wybrany premier Papui-Nowej Gwinei James Marape stworzył w swoim rządzie stanowisko ministra ds. kawy i jest to prawdopodobnie pierwszy taki resort na świecie - podaje dziennik "Guardian". Według Marape decyzja ma pokazywać zaangażowanie rządu w rozwój kluczowych gałęzi rolnictwa.

Zdaniem premiera trzeba ożywić przemysł kawowy, by przynosił on większe zyski z eksportu. Jak podkreślił, nowy minister ds. kawy Joe Kuli doskonale rozumie to wyzwanie, ponieważ pochodzi z Doliny Wahgi w prowincji Jiwaka w środkowej części kraju, która kiedyś była wielką plantacją kawy, a obecnie jest porośnięta krzakami.

W 33-osobowym rządzie Marape przewidziano także stanowisko ministra ds. oleju palmowego, który stanowi ok. 40 proc. dochodów z eksportu tego graniczącego z Indonezją kraju. Kawa znajduje się na drugim miejscu, stanowiąc 27 proc. dochodów z eksportu. Drobni rolnicy są odpowiedzialni za blisko 85 proc. zbiorów ziaren kawy w kraju.

