Powstanie mapa z danymi o liczbie zaszczepionych

fot. Kunal Mahto / / Shutterstock

Już wkrótce na publicznie dostępnej mapie będzie można sprawdzić, jak duża jest populacja zaszczepionych osób w każdej gminie, powiecie i województwie - informuje w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak wynika z informacji "DGP" ze źródła w kancelarii premiera, będą to dane uwzględniające miejsce zamieszkania, a nie miejsce zaszczepienia.

"To duża różnica, bo część mieszkańców podróżowała do oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości, by móc jak najszybciej przyjąć zastrzyk chroniący przed COVID-19. Dlatego nawet dokładna liczba podanych szczepionek w konkretnym mieście niewiele mówi o wskaźniku zaszczepionej populacji. A to właśnie on będzie decydował o zwycięstwie w ogłoszonym niedawno przez rząd konkursie na najbardziej odporną gminę" - podkreśla dziennik.

"DGP" informuje, że mapa z danymi o liczbie zaszczepionych mieszkańców z podziałem na województwa, powiaty i gminy będzie publicznie dostępna na stronie internetowej od ok. 10 czerwca. (PAP)

