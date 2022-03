Powstała "zachodnia" specgrupa do przejmowania majątków rosyjskich oligarchów

/ Shutterstock

USA wraz z sojusznikami powołały w środę specjalną grupę mającą "przejmować i zamrażać" środki należące do objętych międzynarodowymi sankcjami rosyjskich oligarchów - poinformowała agencja AP.

Szefowa resortu finansów USA Janet Yellen oraz amerykański prokurator generalny Merrick Garland zwołali w środę pierwsze zebranie grupy specjalnej REPO (Rosyjskie Elity, Pełnomocnicy i Oligarchowie), mającej koordynować wdrażanie i przestrzeganie sankcji wymierzonych w rosyjskich oligarchów po inwazji na Ukrainę rozpoczętej przez Moskwę 24 lutego.

FROZEN YACHTS:



Chemezov's Valerie – Spain

Mijeev's Lady Anastasia – Spain

Mordashov's Lady M – Italy

Sechin's Amore Vero – France

Timchenko's Lena – Italy

Usmanov’s Dilbar – Germany

Melnichenko's Sailing Yacht A – Italy



LEADERBOARD:



Italy: 3

Spain: 2

France: 1

Germany: 1 — Paul Massaro (@apmassaro3) March 15, 2022

Grupa będzie monitorować przestrzeganie kar nałożonych na 50 osób, wśród których znalazł się rosyjski prezydent Władimir Putin oraz minister spraw zagranicznych tego kraju Siergiej Ławrow. W skład zespołu poza USA weszli przedstawiciele Australii, Kanady, Niemiec, Włoch, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Komisji Europejskiej - poinformowała agencja Reutera.

REPO jest kolejną grupą powołaną do egzekwowania wymierzonych w rosyjskie elity sankcji. Na początku marca amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło powołanie specjalnej grupy śledczej KleptoCapture, której celem jest ściganie i aresztowanie "skorumpowanych rosyjskich oligarchów i każdego, kto łamie sankcje Waszyngtonu wobec Moskwy po inwazji na Ukrainę". W skład KleptoCapture weszli pracownicy wielu organów ścigania, w tym FBI, US Marshals Service, Secret Service, ministerstwa bezpieczeństwa narodowego czy US Postal Inspection Service.

