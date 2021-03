Powstała Rada Doradców Politycznych premiera. Członkowie mają pracować za darmo

Orban: Europosłowie Fidesz rezygnują z członkostwa w grupie EPL w europarlamencie

Niniejszym informuję, że europosłowie Fideszu rezygnują z członkostwa w grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim - napisał premier Węgier Viktor Orban w liście do szefa grupy EPL Manfreda Webera. To reakcja na zmianę regulaminu grupy, tak aby umożliwiał on usuwanie z niej partii członkowskich.