Powstał portal, dzięki któremu można pozbierać z pola owoce lub warzywa

Powstał portal internetowy myzbieramy.pl, który łączy rolników i sadowników z osobami, które chcą z ich upraw pozbierać dla siebie owoce lub warzywa za określoną w ogłoszeniu cenę. Umożliwia także bezpośredni zakup w gospodarstwie płodów rolnych i przetworów.

Jak poinformował Mirosław Biedroń, pomysłodawca portalu z Tarnowa, pierwszy tego typu serwis internetowy w Polsce rozpoczął właśnie przyjmowanie ogłoszeń na sezon 2019. Zaproszenia są publikowane darmowo, rolnik może w dowolnym momencie poprawić wpis, dodać nowe zdjęcia albo zmienić cenę.

„Dzięki portalowi rolnicy łatwo nawiązują kontakt z osobami, które chcą dla siebie pozbierać owoce, warzywa. Wówczas obie strony zyskują, bo gospodarz dostaje za płody rolne więcej niż w sprzedaży hurtowej, a osoba zbierająca płaci za nie taniej niż w sklepie. Takie rozwiązania sprawdzają się od lat w gospodarstwach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych” - podkreślił Biedroń.

Jak tłumaczy, hasło portalu brzmi: "Poczuj radość zbierania", ponieważ jego celem jest powrót do natury, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

„Propozycja skierowana jest zwłaszcza do rodzin z małymi dziećmi, które mogą przekonać się, na czym polega uprawa, a wspólna wyprawa wzmocni relacje. Z kolei dla osób starszych będzie to sentymentalna podróż - przypomnienie czasów, gdy w młodości zrywały owoce i pomagały w polu” - tłumaczy pomysłodawca.

Według niego portal ma przyczynić się do tego, aby jak najrzadziej dochodziło do sytuacji, gdy rolnikowi nie opłaca się zbierać plonów i zostają one na polu. Portal – tłumaczy Biedroń - "wspiera lokalnych rolników, bo zapłata następuje od razu w gospodarstwie w ramach sprzedaży bezpośredniej".

Partnerami portalu są m.in. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolnicza, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ wj/