Powstał kolejny polski banknot 0 euro. Będzie promował Stare Opactwo w Rudach

Banknot kolekcjonerski o nominale 0 euro, przedstawiający widok Starego Opactwa w Rudach k. Raciborza około 1860 roku, będzie niebawem promował jeden z najcenniejszych zabytków powiatu raciborskiego - Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, należący obecnie do diecezji gliwickiej.

"Idea emisji banknotów pamiątkowych 0 euro zrodziła się w 2015 roku we Francji i z powodzeniem jest kontynuowana w wielu krajach. Pierwsza polska emisja banknotu 0 Euro, z wizerunkiem Warszawy, miała miejsce 24 listopada 2019 roku. Po jej ogromnym sukcesie przyszedł czas na kolejne edycje" - wyjaśniła dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu, Krystyna Niklewicz.

Emitentem banknotu o wymiarach 135 na 74 mm jest Powiat Raciborski. Taką formę promocji zainicjował miejscowy starosta Grzegorz Swoboda, chcąc zachęcić turystów do odwiedzenia Ziemi Raciborskiej i samego Raciborza jako historycznej stolicy Górnego Śląska.

Wkrótce banknot będzie dostępny w sklepie internetowym - sklep.zamekpiastowski.pl, a później również w sprzedaży stacjonarnej, m.in. w Punkcie Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Niewielka część emisji będzie rozprowadzana w oprawie z pojedynczym banknotem w formie etui i blistra, oraz etui z podwójnym banknotem, gdzie jeden występuje w wersji gold - ze złotym awersem, herbem Rodziny książęcej von Ratibor und Corvey.

Banknot przedstawia widok Starego Opactwa w Rudach około 1860 roku. Początki tamtejszego klasztoru cystersów sięgają połowy XIII wieku, kiedy do Rud przybyli pierwsi zakonnicy. Za fundatora opactwa uchodzi książę Władysław III. Obiekt składa się z kościoła będącego trójnawową bazyliką, czworoboku średniowiecznego klasztoru pocysterskiego oraz później dobudowanych skrzydeł barokowej rezydencji pałacowej. Od pierwszej połowy XIX wieku do 1945 r. należał do rodziny von Ratibor.

W 1945 r. kompleks został poważnie zniszczony. Część kościelna została odrestaurowana w latach 1994-1996. Natomiast część klasztorno-pałacowa, będąca własnością Skarbu Państwa, od okresu powojennego stopniowo popadała w ruinę; w 1998 r. została przekazana na własność diecezji gliwickiej, która podjęła się stopniowej renowacji obiektu.

Dziś kompleks, jako własność diecezji, łączy wiele funkcji. Jest tam m.in. Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny Diecezji Gliwickiej oraz Dom Pielgrzyma. Udostępniony zwiedzającym obiekt znajduje się na Szlaku Cysterskim; organizowane są tam wystawy, wydarzenia religijne i kulturalne.

autor: Marek Błoński