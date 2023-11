Powstaje nowa sieć sklepów. Ustępuje tylko Biedronce i Lidlowi

Wiele wskazuje na to, że w polskim handlu czeka na nas spora nowość. Jak informuje portal wiadomościhandlowe.pl, może dojść do powstania nowej sieci handlowej o nazwie “Moje sklepy”. W ten sposób grupa Eurocash chce nawiązać walkę z gigantami takimi jak Lidl czy Biedronka.

fot. Jacek Halicki / / Wikimedia Commons

W jaki sposób dokładnie ta walka miałaby zostać nawiązana? Eurocash planuje wprowadzić na rynek sieć “Moje sklepy”. Grupa zarządza takimi markami jak Abc, Groszek oraz Euro Sklep i to właśnie na ich podstawie miałaby powstać ta nowa sieć sklepów.

Warto dodać, że mówimy o bardzo dużej liczbie sklepów. Wiadomości Handlowe informują, że pod koniec czerwca 2023 roku pod szyldami Abc, Groszek i Euro Sklep działało ponad 10 tys. placówek. Ta liczba na przestrzeni ostatnich lat systematycznie topniała, dlatego Eurocash postanowił działać.

Jeśli dojdzie do powstania nowej sieci sklepów, to z miejsca stanie się ona wielkim graczem na polskim rynku. “Nową markę Moje Sklepy możemy bez żadnych obaw określić trzecią największą siecią detaliczną w Polsce. Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, nie jest to intuicyjne, ale taka jest prawda” - powiedział wspomnianemu portalowi Pedro Martinho.

Z cytowanego serwisu dowiadujemy się, że przychody za 2022 r. z placówek wchodzących potencjalnie do nowej sieci sklepów, wyniosły 20 mld zł. To wynik mniejszy niż Biedronki czy Lidla, ale lepszy od Dino czy Żabki. Są to jednak szacunki, biorące pod uwagę dane z 4 tys. sklepów należących do grupy Eurocash.