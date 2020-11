Powstają przepisy, które będą premiowały osoby oddające osocze

FORUM

Powstają przepisy, które będą premiowały osoby honorowo oddające osocze. Chodzi o to, by mogły one korzystać z tym samym uprawnień co osoby oddające krew – poinformował we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Osocze wykorzystywane jest w terapiach leczenia chorych na COVID-19.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowa podkreślił na konferencji prasowej, że w mocy pozostaje apel o oddawanie przez ozdrowieńców osocza. Zaznaczył przy tym, że nie wszyscy mogą je oddać, ponieważ jest wiele obostrzeń z tym związanych.

"Powstają przepisy, na razie za wcześnie o nich mówić, które będą w pewien sposób premiowały, jak w przypadku krwi, osoby oddające osocze. To wymaga pewnego doprecyzowania tak, żeby te osoby, które decydują się honorowo oddać osocze korzystały z tych samym uprawnień, z których korzystają osoby oddające krew" – powiedział rzecznik resortu zdrowia.

Z szacunkowych danych wynika, że dotąd osoby, które przechorowały COVID-19, dokonały w Polsce 5,2 tys. donacji osocza. Pobrano ponad 9,5 tys. jednostek osocza. Oznacza to, że podano je w terapii około ośmiu tysiącom osób. Nie zawsze jednej osobie podaje się tylko jedną jednostkę osocza. (PAP)

Autor: Karol Kostrzewa

kos/ joz/