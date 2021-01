Powrót króla, koszmar inwestorów i drożejąca żywność [Wykresy tygodnia]

fot. GoodStudio / Shutterstock

Kończąc kolejny tydzień 2021 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

1. Ropa naftowa przestała być tania

Globalny indeks realnych cen żywności w grudniu osiągnął najwyższą wartość od czerwca 2014 roku – wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). To odbije się także na wyższych kosztach życia w Polsce, podbije krajową inflację cenową i pogłębi stan finansowej represji.

/

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Istnieją poważne przesłanki, by sądzić, że zrobi to w dalszej części roku. 5 stycznia w należącym do NBP portalu ObserwatorFinansowy.pl opublikowany został artykuł zawierający szereg wypowiedzi prezesa banku centralnego, dotyczących m.in. perspektywy cięcia stóp procentowych w Polsce.

/ Bankier.pl

InPost wraca na giełdę w wielkim stylu, tym razem jednak nie w Warszawie. Tutaj jednak Rafał Brzoska i jego paczkomatowy biznes robiły wielką karierę już przed dekadą. Cała historia zakończyła się jednak ogromnym zgrzytem, który w obecnych okolicznościach znów głośno wybrzmiewa.

/ Bankier.pl

KGHM nazywany był niegdyś "generałem hossy" i - mimo Skarbu Państwa w akcjonariacie - był najlepszym kandydatem do miana króla GPW. Później gwiazda spółki przygasła, jednak ostatnie miesiące to prawdziwy powrót króla. Akcje KGHM są najdroższe w historii, a pod względem kapitalizacji ustępuje on tylko Allegro.

Kliknij, aby przejść do wykresu / Bankier.pl

Dane z Polski i USA pokazują, że bezrobocie nie rośnie mimo wysokiej fali epidemii i ostrych restrykcji nakładanych na firmy. Rynek pracy okazuje się zaskakująco odporny na wstrząsy, w czym pomaga pomoc rządowa. Jeszcze ważniejsze od pomocy może być narastające przeświadczenie, że epidemia zostanie opanowana i wróci solidny popyt. Z tego powodu firmy chomikują pracowników, czyli ich zatrzymują nawet wtedy, gdy nie mają dla nich zajęcia.

/ Puls Biznesu

Branża gier na świecie jest już znacznie większa od muzycznej i filmowej. Jaka część tego rynku przypada Polsce i czym wyróżniają się nasi gracze? Oto zestaw wykresów, który pozwoli lepiej zrozumieć polski gaming.

/ Krakowski Park Technologiczny

Rok 2020 przyniósł najgłębszy od 11 lat spadek produktu krajowego brutto Niemiec. Gospodarka naszych zachodnich sąsiadów skurczyła się o 1/20 za sprawą polityki lockdownów.

/

Chiny odnotowały w grudniu najwyższe w historii poziomy eksportu, importu i nadwyżki handlowej. W całym 2020 roku naznaczonym pandemią koronawirusa, która wybuchła za Murem, sprzedaż za granicę była rekordowa, a dodatnie saldo wymiany - drugie największe w dziejach Państwa Środka.

/ Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

2020 rok okazał się przełomowym rokiem w kwestii napływu inwestorów indywidualnych na GPW. Udowadniają to dane o liczbie rachunków maklerskich, które wzrost pokazały także i w grudniu.

/ Bankier.pl

DU