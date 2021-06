Powrót do biura? Blisko 80 proc. firm chce wdrożyć na stałe hybrydowy model pracy

fot. SFIO CRACHO / / Shutterstock

Wprowadzenie na stałe hybrydowego modelu pracy planuje 77 proc. firm, najczęściej przy utrzymaniu pracy zdalnej przez 2 lub 3 dni w tygodniu – wynika z badań ankietowych wśród prawie 200 najemców powierzchni biurowych w największych miastach w Polsce.

Raport „Powrót do biura – szansa i wyzwanie. Rynek biurowy a koronawirus” przygotowała firma doradcza Colliers na bazie wyników drugiej edycji badania ankietowego, przeprowadzonego wśród niemal 200 najemców powierzchni biurowych w największych miastach w Polsce. Najwięcej ankietowanych firm związanych jest z branżą IT, usług dla biznesu oraz bankowości, ubezpieczeń i inwestycji.

Wyniki ankiety wskazują, że obecnie 60 proc. firm pracuje w trybie zdalnym, 34 proc. w trybie hybrydowym, a jedynie 6 proc. wyłącznie z biura. Organizacje najczęściej wskazywały jako zakres pracy zdalnej w modelu hybrydowym 3 lub 4 dni w tygodniu (odpowiednio 67 proc. i 49 proc.).

Z odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość, bo 77 proc. ankietowanych będzie chciała również po ustaniu pandemii pozostać przy modelu hybrydowym. Pracodawcy najczęściej deklarowali chęć utrzymania pracy zdalnej przez 2 lub 3 dni w tygodniu: te opcje wskazało odpowiednio 35 proc. i 33 proc. uczestników badania.

Jak wynika z ankiet, model zdalny wiąże się dla firm z wieloma wyzwaniami. Głównym z nich jest utrzymanie wśród pracowników poczucia przynależności do firmy, na co wskazało 65 proc. ankietowanych, a także wysokiej efektywności pracy zespołów, co zauważyło 42 proc. firm. Do istotnych kwestii należy również dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym – 61 proc. badanych uważa je za spore wyzwanie w modelu zdalnym. 53 proc. respondentów zwróciło też uwagę na trudniejszy proces wdrażania nowych pracowników, którzy mają ograniczoną możliwość zapoznania się z zespołem i kulturą organizacji.

Mimo tego większość, bo 70 proc. firm wstrzymuje się na razie z podjęciem decyzji dotyczącej terminu powrotu do biura. Wśród 13 proc. ankietowanych, którzy się na powrót zdecydowali, najczęściej wskazywaną datą jest czerwiec i wrzesień 2021 r. Część organizacji zastanawia się, w jakim zakresie biuro powinno być ponownie dostępne dla pracowników – czy dla wszystkich, czy też ograniczonej ich liczby lub tylko dla chętnych.

Jak wynika z ankiet, pandemia, choć wpłynęła na rynek pracy, to nie we wszystkich jego obszarach. Większość badanych (67 proc.) zadeklarowała, że pandemia COVID-19 dotychczas nie spowodowała zmian w zatrudnieniu, ani znacznych zmian w ich przestrzeni biurowej (według 60 proc. respondentów).

Firmy zdają sobie jednak sprawę, że nadchodzący schyłek pandemii wiąże się dla nich z czasem ważnych decyzji. Jako główne wyzwania w bliskiej przyszłości ankietowani wskazali m.in. zastanowienie się nad optymalnym modelem pracy w przyszłości, ewentualne opracowanie i wdrożenie hybrydowego modelu pracy czy zachęcenie pracowników do powrotu do biur. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

