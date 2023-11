Powrót Burgera Drwala. McDonald's szokuje ceną za kultowego burgera

Polacy coraz chętniej kupują roślinne zamienniki produktów zwierzęcych. Na świecie zyskuje mięso laboratoryjne Do 2040 roku mięso laboratoryjne może stanowić już 35 proc. światowego spożycia mięsa, a roślinne zamienniki - 25 proc. To oznacza, że tradycyjne mięso będzie stopniowo tracić na znaczeniu, co ma niebagatelne znaczenie dla emisji...