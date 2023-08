Powodzie w Słowenii. Straty przekroczą pół miliarda euro

Straty spowodowane przez powodzie w Słowenii przekroczą pół miliarda euro - oszacował słoweński rząd, na który powołuje się w poniedziałek portal Metropolitan. W wyniku powodzi i burz zginęło sześć osób.

fot. FEDJA GRULOVIC / / Reuters / Forum

W dolinie Zgornja Savinjska szkody są niewyobrażalne - opisuje Metropolitan - wezbrana woda zniszczyła wiele domów i mostów. Rzeki Drawa i Meża wystąpiły z koryt w Karyntii na północy kraju, powodując odcięcie od świata ludności zamieszkującej okoliczne miejscowości. Trwają prace naprawcze w Górnej Krainie, również na północy kraju. Z koryt wystąpiły tam rzeki Savinja i Kamniszka Bistrica.

W środkowej Słowenii najwięcej szkód odnotowano w okolicach miejscowości Polhov Gradec, a także w niektórych częściach stolicy kraju Lublany. Wylała rzeka Sawa.

W regionie Primorska nad morzem najbardziej dotknięte burzami zostały okolice miejscowości Cerkno, miast Idrija i Tolmin, gdzie woda zalała domy.

Władze Słowenii ostrzegają, aby nie chodzić po zalanych obszarach wokół domów boso lub w lekkich butach, ponieważ woda powodziowa niesie ze sobą wiele niebezpiecznych zanieczyszczeń. Jednocześnie jest pełna bakterii, więc higiena osobista i dezynfekcja są niezbędne.

Metropolitan zamieścił wiele zdjęć skutków żywiołu w różnych regionach kraju (https://tinyurl.com/5f48r7bp, https://tinyurl.com/5fbav6yx, https://tinyurl.com/2ndf2j69).

Powodzie oznaczają także wielkie szkody dla gospodarki Słowenii. Produkcja wielu przedsiębiorstw zostanie wstrzymana na kilka miesięcy lub tygodni, a firmy oczekują pomocy państwa w celu odbudowy - informuje portal dziennika "Delo".

Pomieszczenia firmy produkującej sprzęt gospodarstwa domowego BSH w miejscowości Nazarje zostały zalane wodą na wysokości 1,8 m. "Nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić szkód, ale są one bardzo duże. Docieramy do poszczególnych maszyn, aby wspólnie z fachowcami oszacować, ile czasu zajmie przywrócenie ich do produkcji. Z pewnością będzie to kilka tygodni" - powiedział Bosztjan Gorjup, dyrektor BSH.

Gorjup zwrócił uwagę, że jego firma korzysta z usług około stu słoweńskich dostawców, którzy są zależni od BSH, w wyniku czego również oni będą musieli wstrzymać produkcję - niezależnie od tego, czy zostali bezpośrednio dotknięci powodziami czy nie. Według dyrektora BSH problem dotyczy 10 tys. miejsc pracy w słoweńskim przemyśle, czyli 5 proc. całości.

kjm/ tebe/