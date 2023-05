Powódź we Włoszech spowodowała co najmniej 7 miliardów euro strat

Prezydent Włoch Sergio Mattarella podczas wtorkowej wizyty na terenach zniszczonych przez powódź w regionie Emilia-Romania mówił, że ich odbudowa jest „narodowym wymogiem”. Bilans powodzi to 16 ofiar i co najmniej 7 miliardów euro strat.

fot. CLAUDIA GRECO / / Reuters / Forum

W mieście Forli szef państwa zapewnił mieszkańców: „Całe Włochy są blisko was, nie będziecie sami w czasie odbudowy, która musi być szybka”.

„Widziałem tyle ran na tym terenie” - dodał. Wyraził uznanie dla wolontariuszy, którzy przez wiele dni sprzątali błoto na zalanych obszarach i nieśli pomoc ludności.

„Nie mam słów, by wam podziękować. To, co zrobiliście ma nadzwyczajne znaczenie. To wzór solidarności, wspólnego zaangażowania i wielkodusznej gotowości” - mówił im prezydent.

„Składamy obietnicę, że wyjdziemy z tego koszmaru” - zapewnił go burmistrz Forli Gian Luca Zattini.

Prezydent odwiedził także miasteczko Modigliana koło Forli, które długo było odcięte od świata z powodu osuwisk ziemi po powodzi z 16 na 17 maja. Był również między innymi w Cesenie i Rawennie, a więc na najbardziej dotkniętych przez żywioł terenach.

W kolejnych miastach i miejscowościach Sergio Mattarellę witała pieśń „Romagna mia”, która w dniach kataklizmu stała się hymnem miłości mieszkańców regionu do ich stron rodzinnych i wyrazem nadziei na powrót normalnego życia. Wszędzie widniały też słowa „Tin bota”, które w miejscowym dialekcie są zachętą do siły, wytrzymałości i stawienia czoła przeciwnościom z odwagą.

W Cesenie prezydent otrzymał kamizelkę ratowników z takim właśnie napisem.

W dniu wizyty prezydenta w Emilii-Romanii minister do spraw Obrony Cywilnej i polityki morskiej Nello Musumeci przytoczył w wywiadzie telewizyjnym opinie, że być może nie wystarczy nawet 20 lat na odbudowę po kataklizmie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka